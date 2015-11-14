Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Бузьнысьмен, МБА и все такое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
:airmax78 Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.[/quote][/quote]
В 16-17 веках нормально во Франции с принцем Конде против Испании воевали, с Вены помогли осаду турецкую снять, за одно кафешки в Вене пооткрывали. Ну, а кто дупомоем, тот дупомоем и сейчас.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 23 кві, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».
Это супер, конечно. Как когда-то в древности с Подола начиналась массовая жилая застройка Киева, так и сейчас, с Подола начнется массовая цивилизованная жилая застройка Киева. #"Рыбальский - это Подол"!
Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?
Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.
Не, Польща мало кого интересует.
Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?
airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.
Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.
забув перелогінитися?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?
Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.
Не, Польща мало кого интересует.
Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?
ти перепутав, тре писати "дружба з москалями"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе?
Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.
Не, Польща мало кого интересует.
Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?
Так не получилось тогда, к сожалению, равноправной дружбы с Польшей. Хмельницкий сильно удила закусил - слишком много было вокруг "союзников" и татары и мокшане и где-то там даже турки. И Польша уже была слабая. У Порошенко нет тех терзаний и вариантов, что были у Хмельницкого. Наш путь сейчас четкий и понятный. И Польша - на пике. Заканчиваем офф-топ на тему древнейшей истории КРЖН - а то забанят.