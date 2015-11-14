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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 941942943944

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 773
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
166
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
59
Раціональне планування та метраж
16%
122
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
145
Якість будівництва
15%
118
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А у меня светится справа реклама книжки Лени-Космонавта: "Сумасшедшая история". И он, как бы, смотрит на Трибеку одобрительно: типа "Молодец! Наш человек, так держать!"
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:25

  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.

Бузьнысьмен, МБА и все такое :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:25

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.

:airmax78 Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.[/quote][/quote]

В 16-17 веках нормально во Франции с принцем Конде против Испании воевали, с Вены помогли осаду турецкую снять, за одно кафешки в Вене пооткрывали. Ну, а кто дупомоем, тот дупомоем и сейчас.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 23 кві, 2018 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:27

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Фу таким быть.
P.S. И это с такого человека Троллоло надеялся получить вискарь. Считаю, что должен быть очень благодарен за фотографию пузыря.


Макс, мне тот вискарь боком вылез - сорвался, ушел в штопор. Потом 2 недели капался, выходил из этого состояния, до сих пор почки шалят :(


Может, нужно было отправить вискарь, рассчитаться со стройбанами и позакрывать все свои косяки - глядишь, и нервы, и здоровье в порядке, жить станет получше и спокойнее?

Оно, сцу.о, так или иначе всё равно вылазит.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:31

  kingkongovets написав:20-21 квітня відбувся архітектурний фестиваль CANactions, де були представлені нові проекти забудови Подолу, зокрема новий будинок на вулиці Сагайдачного, ЖК Amsterdam на вулиці Костянтинівський та проект району «Новий Поділ».

https://hmarochos.kiev.ua/2018/04/23/no ... anactions/

Это супер, конечно. Как когда-то в древности с Подола начиналась массовая жилая застройка Киева, так и сейчас, с Подола начнется массовая цивилизованная жилая застройка Киева.
#"Рыбальский - это Подол"!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:33

  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе? :)

Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.


Не, Польща мало кого интересует.

Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:34

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Кстати, если кто не изучал историю, то очень похожий период уже был в истории Украины (тогда, правда, государственности не было) - в 16-17 веках, в период наибольшего расцвета Польши. Когда вся украинския "элита" училась в польских учебных заведениях (в т.ч. Б.Хмельницкий) и состояла на службе у польского короля или магнатов. Тогда одной из главных проблем была религия. Сейчас это вообще не проблема. Поэтому таки может получиться неплохой симбиоз из Польши и Украины.

Да, беда только в том, что тогда те, кто не элита, работали у польских магнатов, условно, средневековыми "дупомоями-гастарбайтерами на клубнике" - в поле пшеничку обрабатывали.

забув перелогінитися?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Год прошёл чудесно.
Вот по-настоящему хорошо, и Хмельницкий был полон сил, энергии и надежд.

Год, всего год с момента разгрома поляков под Пилявцами, а кажется, будто век их не видали.

https://gwinplane.livejournal.com/3693072.html
Tribeca
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:38

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе? :)

Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.


Не, Польща мало кого интересует.

Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?

ти перепутав, тре писати "дружба з москалями"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:43

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Tribeca написав:Га га, Макс, напомните, из истории - чем тогда дело кончилось, в этом симбиозе? :)

Тогда Польша строила из себя великое королевство, будучи де-факто феодально раздробленным конгломератом самодуров. А сейчас они в НАТО и ЕС. Хотя уже появляются поползновения снова строить из себя "великое королевство". Но, думаю, с ЕС и НАТО это не пройдет. Да и Украине сейчас не с кем, как тогда, против Польши дружить - вокруг на 270 градусов - Мордор. Так что Польша +/- застрахована от ошибок прошлого.


Не, Польща мало кого интересует.

Напомните, чем для Украины тогда кончилась "дружба" с Польщей?

Так не получилось тогда, к сожалению, равноправной дружбы с Польшей. Хмельницкий сильно удила закусил - слишком много было вокруг "союзников" и татары и мокшане и где-то там даже турки. И Польша уже была слабая. У Порошенко нет тех терзаний и вариантов, что были у Хмельницкого. Наш путь сейчас четкий и понятный. И Польша - на пике.
Заканчиваем офф-топ на тему древнейшей истории КРЖН - а то забанят.
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