Вот это я бы лучше не вспоминал. Наемничество - не самый хороший бизнес, мягко говоря. Мы уже это на своей шкуре ощутили на Донбассе.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18
Вот это я бы лучше не вспоминал. Наемничество - не самый хороший бизнес, мягко говоря. Мы уже это на своей шкуре ощутили на Донбассе.
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:24
94 куе за 69 квадратов на этапе льем подвал. если не секрет зачем?
Зы кухня 10 квадратов. коридор 13. комната 10 квадратов. такое строит только оболонь.
зы. смысл в 20том? Сравните с 19. уже будет разница овер 300 кгрн.
дома и тот и тот с мокрой штукатуркой.
думаете можно будет сдать 69 квадратов за 1300 дол в месяц? 10%
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:31
Город профицитный, управление корупционное. Если вместо ремонта дорог покупать флагштоки за 50 млн. грн. и требовать закрыть завод фанплит, который находится в промзоне, если друг мера застроил промзону жилыми домами, то да денег не хватает. Но в то же время построили красивый парк Наталка на Оболони, привели в порядок Воздухофлотский проспект, сейчас приводят в порядок Русановку, на Беличах дороги заасфальтировали, перестали застраивать дворы Киева новостроями, как при Омельченко в каждый двор по новострою, стараются вести комплексную застройку. Все в голове у конкретного человека : Стакан на половину полон или пуст, Вы его видете на половину пустым.[/quote]
По ситуации с Шулявкой уже писал.
Проект реконструкции есть, деньги есть, не могут решить вопрос с логистикой на время реконструкции ибо если начать то весь ПБ станет в бесконечной пробке т.к. эта развязка основных потоков транспорта на ПБ. Но альтернативно одаренные не понимают доводов.
А вообще дороги делают, причем делают хорошо и в невиданных Киевом объемах, это большой +
ЗЫ: в прошлом году делали ремонт(даже не реконструцию) моста на Нивках, пробки по Победы в обе стороны были даже на выходных, летом...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
движняк идет полным ходом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:17
Так пойдет?
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:21
Ну кто воевал, кто торговал, кто в университетах преподавал. С Украины за все время выехало немеряно умных людей поднимать экономики разных стран. Больше всего в мире памятников стоит Тарасу Шевченко, практически в каждой нормальной стране.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:25
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
реклама
|