Додано: Пон 23 кві, 2018 16:31

innamax2008 написав: Striped И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги. Да хотя бы отремонтирует аварийные мосты (Шулявка, привет). А раз этого до сих пор не происходит, то значит не хватает денег. А значит - дефицитный, несмотря на красивые цифры статистики.



Но перемога она такая, в головах. Striped И да - все время профицитный город не будет брать кредитов на городской транспорт, введет нормальную прозрачную систему оплаты в метро, сделает нормальные дороги.и.Но перемога она такая, в головах.

Город профицитный, управление корупционное. Если вместо ремонта дорог покупать флагштоки за 50 млн. грн. и требовать закрыть завод фанплит, который находится в промзоне, если друг мера застроил промзону жилыми домами, то да денег не хватает. Но в то же время построили красивый парк Наталка на Оболони, привели в порядок Воздухофлотский проспект, сейчас приводят в порядок Русановку, на Беличах дороги заасфальтировали, перестали застраивать дворы Киева новостроями, как при Омельченко в каждый двор по новострою, стараются вести комплексную застройку. Все в голове у конкретного человека : Стакан на половину полон или пуст, Вы его видете на половину пустым.[/quote]По ситуации с Шулявкой уже писал.Проект реконструкции есть, деньги есть, не могут решить вопрос с логистикой на время реконструкции ибо если начать то весь ПБ станет в бесконечной пробке т.к. эта развязка основных потоков транспорта на ПБ. Но альтернативно одаренные не понимают доводов.А вообще дороги делают, причем делают хорошо и в невиданных Киевом объемах, это большой +ЗЫ: в прошлом году делали ремонт(даже не реконструцию) моста на Нивках, пробки по Победы в обе стороны были даже на выходных, летом...