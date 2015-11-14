|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:34
Вы реально ведетесь на влажные фантазии маникюрши?
Как правило сантехники делают свою работу в начале ремонта и получают за работу сполна, а сдают работу на финише заказчику отделочники которые ну никак не имеют отношения к затоплению соседей. Хотя может на овуляшках истории и похлеще будут "мба хуле"(с)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:41
спс
странно, ПА1145 за м2 под капремонт купил меценат?
а ведь мог купить 3к уютный винтажный хрущик в тихом месте с библиотекой за 28куе и на сдачу взять "гостинку на лесном" доплатив 2-3куе...
воистину неисповедимы пути меценатов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 23 кві, 2018 21:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Борясь за остатки красоты фасадов ЖК Голосеево я и еще пара активных жильцов, реально спасли комплекс от большой беды:
Требую маленькую мемориальную доску "Защитникам фасада" на доме 13А. На доске гравировка: автовышка, на ней два по пояс голых парня с мастерками, срывают пенопласт со стены. Разъяренные жильцы квпртиры обливают их из чайника. А внизу жильцы-спасители со скрученными в трубочку 500 гривневыми купюрами. Унуноктий, пожалуйста. Для вас же старались.
реклама
|