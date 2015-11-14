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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 943944945946

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:есть выход - скажи, что заплатишь и не заплати, а потом новую наймешь убиралок в киеве много. серьезные бизнесмены только так капитал и нарабатывают

:D :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:34

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.

Бузьнысьмен, МБА и все такое :mrgreen:

Вы реально ведетесь на влажные фантазии маникюрши? :shock:
Как правило сантехники делают свою работу в начале ремонта и получают за работу сполна, а сдают работу на финише заказчику отделочники которые ну никак не имеют отношения к затоплению соседей. Хотя может на овуляшках истории и похлеще будут :mrgreen: "мба хуле"(с)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:41

  kingkongovets написав:вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45

спс
странно, ПА1145 за м2 под капремонт купил меценат?
а ведь мог купить 3к уютный винтажный хрущик в тихом месте с библиотекой за 28куе и на сдачу взять "гостинку на лесном" доплатив 2-3куе... :mrgreen:
воистину неисповедимы пути меценатов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Борясь за остатки красоты фасадов ЖК Голосеево я и еще пара активных жильцов, реально спасли комплекс от большой беды: http://infomist.ck.ua/robymo-z-mista-zh ... ch-zakonu/
Требую маленькую мемориальную доску "Защитникам фасада" на доме 13А. На доске гравировка: автовышка, на ней два по пояс голых парня с мастерками, срывают пенопласт со стены. Разъяренные жильцы квпртиры обливают их из чайника. А внизу жильцы-спасители со скрученными в трубочку 500 гривневыми купюрами. Унуноктий, пожалуйста. Для вас же старались.
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