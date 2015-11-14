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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 кві, 2018 20:07
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reus
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Додано: Пон 23 кві, 2018 21:34
Faceless написав: Tribeca написав:
Макс, а в чем подкол?
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу,
а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Бузьнысьмен, МБА и все такое
Вы реально ведетесь на влажные фантазии маникюрши?
Как правило сантехники делают свою работу в начале ремонта и получают за работу сполна, а сдают работу на финише заказчику отделочники которые ну никак не имеют отношения к затоплению соседей. Хотя может на овуляшках истории и похлеще будут
"мба хуле"(с)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 23 кві, 2018 21:41
kingkongovets написав:
вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45
спс
странно, ПА1145 за м2 под капремонт купил меценат?
а ведь мог купить 3к уютный винтажный хрущик в тихом месте с библиотекой за 28куе и на сдачу взять "гостинку на лесном" доплатив 2-3куе...
воистину неисповедимы пути меценатов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 24 кві, 2018 02:16
airmax78 написав: Первый написав:
Дорого. по этим ценам пока без шансов.
Какой-то, в итоге, очень странный проект получается. Площади квартир такие, как-будто готовятся принять всех беглых олигархов из рашки. С их прайсами голые стены в некоторых квартирах получаются под лям бакинских... Во многих - от 500 куе. Наверное мы чего-то не знаем.
А что за такой жирный объект? Почём метр? Где находится? Монолит стопудово там не 200мм межэтажное, как в мечте Сержика "па599"?
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барабашов
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