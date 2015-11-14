Додано: Вів 24 кві, 2018 09:31

Вести, как грицца, с полей. Проинвестирована по переуступке однуха 42.7кв в пятом квартале (аутсорс варшавского) за 28000+. Все по классике: по мутным схемам с черным налом у застройщика, который придержал ликвидные варианты, чтобы продать подороже на финише стройки. Сдача дома в конце года.

Востаннє редагувалось KIM в Вів 24 кві, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.