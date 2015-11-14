Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.
Просто по умному нужно делать.
Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.
Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.
99% что строяки сами исчезнут с горизонта.
Бузьнысьмен, МБА и все такое
Вы реально ведетесь на влажные фантазии маникюрши? Как правило сантехники делают свою работу в начале ремонта и получают за работу сполна, а сдают работу на финише заказчику отделочники которые ну никак не имеют отношения к затоплению соседей. Хотя может на овуляшках истории и похлеще будут "мба хуле"(с)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:вести с полей: однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог 40 куе, как и хотели перед этим месяц продавалась за 45
спс странно, ПА1145 за м2 под капремонт купил меценат? а ведь мог купить 3к уютный винтажный хрущик в тихом месте с библиотекой за 28куе и на сдачу взять "гостинку на лесном" доплатив 2-3куе... воистину неисповедимы пути меценатов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Первый написав:Дорого. по этим ценам пока без шансов.
Какой-то, в итоге, очень странный проект получается. Площади квартир такие, как-будто готовятся принять всех беглых олигархов из рашки. С их прайсами голые стены в некоторых квартирах получаются под лям бакинских... Во многих - от 500 куе. Наверное мы чего-то не знаем.
А что за такой жирный объект? Почём метр? Где находится? Монолит стопудово там не 200мм межэтажное, как в мечте Сержика "па599"?
kingkongovets написав:вести с полей: однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог 40 куе, как и хотели перед этим месяц продавалась за 45
Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе. Подешевело однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:вести с полей: однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог 40 куе, как и хотели перед этим месяц продавалась за 45
Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе. Подешевело однако.
Вести, как грицца, с полей. Проинвестирована по переуступке однуха 42.7кв в пятом квартале (аутсорс варшавского) за 28000+. Все по классике: по мутным схемам с черным налом у застройщика, который придержал ликвидные варианты, чтобы продать подороже на финише стройки. Сдача дома в конце года.
Востаннє редагувалось KIM в Вів 24 кві, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
kingkongovets написав:вести с полей: однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог 40 куе, как и хотели перед этим месяц продавалась за 45
Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе. Подешевело однако.
В 2007 - минимум 150 куе?
Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает. По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе. Подешевело однако.
В 2007 - минимум 150 куе?[/quote] Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает. По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.[/quote]
срок экспозиции - 2 дня вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило #улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.