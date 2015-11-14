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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 944945946947>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:34

  Faceless написав:
  Tribeca написав:Макс, а в чем подкол?

Я пару раз со строителями недорасчитывался - остался доволен.

Просто по умному нужно делать.

Закончили они ремонт на квартире, а ты им еще должен например 1000$.

Звонишь им перед днем расчета, желательно вечером, кроешь матом и орешь что они что-то там нахомутали и у тебя в квартире потом, затопил еще 2 этажа снизу, а там дорогие ремонты, соседи с битами стоят и требуют компенсации и т.д. И говоришь им: приезжайте, будем разбираться.

99% что строяки сами исчезнут с горизонта.

Бузьнысьмен, МБА и все такое :mrgreen:

Вы реально ведетесь на влажные фантазии маникюрши? :shock:
Как правило сантехники делают свою работу в начале ремонта и получают за работу сполна, а сдают работу на финише заказчику отделочники которые ну никак не имеют отношения к затоплению соседей. Хотя может на овуляшках истории и похлеще будут :mrgreen: "мба хуле"(с)...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 21:41

  kingkongovets написав:вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45

спс
странно, ПА1145 за м2 под капремонт купил меценат?
а ведь мог купить 3к уютный винтажный хрущик в тихом месте с библиотекой за 28куе и на сдачу взять "гостинку на лесном" доплатив 2-3куе... :mrgreen:
воистину неисповедимы пути меценатов...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 02:16

  airmax78 написав:
  Первый написав:Дорого. по этим ценам пока без шансов.

Какой-то, в итоге, очень странный проект получается. Площади квартир такие, как-будто готовятся принять всех беглых олигархов из рашки. С их прайсами голые стены в некоторых квартирах получаются под лям бакинских... Во многих - от 500 куе. Наверное мы чего-то не знаем.

А что за такой жирный объект? Почём метр? Где находится? Монолит стопудово там не 200мм межэтажное, как в мечте Сержика "па599"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:46

Фейслесарям про укро науку: blognews/1524509390-ya-tozhe-dumal-chto-ukrainskaya-nauka-eto-chto-t
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 05:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:А что за такой жирный объект? Почём метр? Где находится? Монолит стопудово там не 200мм межэтажное, как в мечте Сержика "па599"?


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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:56

  kingkongovets написав:вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45

Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:11

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45

Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.

В 2007 - минимум 150 куе?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:31

Вести, как грицца, с полей. Проинвестирована по переуступке однуха 42.7кв в пятом квартале (аутсорс варшавского) за 28000+. Все по классике: по мутным схемам с черным налом у застройщика, который придержал ликвидные варианты, чтобы продать подороже на финише стройки. Сдача дома в конце года.
Востаннє редагувалось KIM в Вів 24 кві, 2018 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:33

  airmax78 написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:вести с полей:
однушка 35м, 6 этаж, окна во двор, антоновича 88, бабушатник, впервые была показана в прошлую среду, в пятницу уже взяли залог
40 куе, как и хотели
перед этим месяц продавалась за 45

Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.

В 2007 - минимум 150 куе?

Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает.
По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:39

  zahar_ написав:Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.

В 2007 - минимум 150 куе?[/quote]
Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает.
По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.[/quote]

срок экспозиции - 2 дня
вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде
а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило
#улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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