Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
KIM написав:Вести, как грицца, с полей. Проинвестирована однуха 42.7кв в пятом квартале (аутсорс варшавского) за 28000+. Все по классике: по мутным схемам с черным налом у застройщика, который придержал ликвидные варианты, чтобы продать подороже на финише стройки. Сдача дома в конце года.
Гы. Застройщик конторы из орбиты "друзив" кондитера. А тоже мутит с чёрным налом? А как же -"Жити по-новому"? Если не секрет - сколько нынче дают в конверте за "информ" услуги? У Славки непопа за 1к на из под полы на Позняки 3 уч 19 при стоимости 58 куе - 50 куе (гривной по курсу через банк) 8 куе в конверте чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав: Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает. По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.
срок экспозиции - 2 дня вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило #улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ
Брехня. Теплий хрущик з бібліотекою 3 місяці вже продається за 30 куе. І без шансів. А тут на березі 5 смуги антоновича за 2 дні....
Первый не поясничайте. Челу нужна была 1к на горького в доме спецпрокта вот он там и купил. По сравнению с летом 2013 цена вниз на овер 50% Чел что купил в 2013 аналогичную 1к за 84 там же на горького, мог купить 2к на хш в т-4 или эконом вариант 3к в ЖК Тампере. Челу нужен был локайшин на Горького недалеко от метро. А 3к в клубном доме не за 30 куе продаётся, патамуша влад сказал что Падаражало и собственники 3к увеличили цену бо верят этому загоняле владу Вам бы приструнить бы балабола влада чтобы он не наводил тень на плетень. А 3к в клубном доме ждёт своего покупателя альтернативщика. "Нужно только выучится ждать, Нужно быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать, Радости скупые телеграммы" "С"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе. Подешевело однако.
срок экспозиции - 2 дня вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило #улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ
1.ККЦ не перекручивайте. Продавцы дали по прицентральному локейшену цену 40 куе за 1к. Столько же хотят шаромыги из Аркада за своё недоразумение 1к в з6 м2 в ж*** мира (по отношению к локейшену горького) в доме №8 подключенной по временной схеме электрикой и заселяемой по схеме уко. Инвестору лучше 1к с документами купить на горького, чем фуфел от Аркада за за 40 куе в ж*** мира без документов. 2. Информируйте как пройдёт сделка. А то задаток не сделка - я когда продавали комуналку наварил 700 куе, бо покупатель отказался от сделки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда) есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене - классический неликвид по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?" ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь) можете дальше рассказывать про дешевей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 кві, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?" ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь) можете дальше рассказывать про дешевей
Так можно с 90-ми тогда сравнить, то уж дешевея точно не будет. Сравниваем же с временами "стабильности". Кстати про Антоновича. Проходил там в воскресенье, мимо че-то модного, около Нью-йорка или шо оно там (интересно, вот эти жк - манхетенны, велком хоумы, у НИХ там можно встретить жк Zhytomyr или жк Dobro pozhalovat domoj? ) и был ослеплен открывшимся парадизом через открытую дверь - золотая лестница внутри, блеск и красота. Вышедшие из двери уперлись носами в припаркованные джипы, стоящие решетками чуть ли не на крыльце. И я так понимаю никого это не смущает, третий мир все-таки, хоть и блестящий Ну и грязный, пыльный асфальт, в метре от гранитного входа, добавляет ощущений
kingkongovets написав:zahar_ это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда) есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?" ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь) можете дальше рассказывать про дешевей
Знакомый в это время на Леонтовича за 16000 дол.сша взял убитую в хлам однокомнатную, после ремонта сдал за 400 дол.сша., сейчас сдает за 9000 грн. Интересно сколько такая должна сейчас стоить. В 2005 другой человек купил убитую трешку на Соломенке за 40 000 дол.сша (в 2001 такая стоила 16000 дол.), сделал ремонт и сдает сейчас за 9000 грн., анологичную с ремонтом продают сейчас за 50000 дол. с торгом. Думаю цены на вторичку вернутся на уровень 2001 года в 2019-20 годах и будут там болтаться довольно долго.
Tribeca написав:Приятель - фин.директор, в 13 году была зарплата 40000грн, сейчас - 60000грн. Возможности подхимичить вообще резко упали.
В итоге при Вфя он построил дом 400м под Киевом, а сейчас живет от получки до аванса.
Дети кстати учатся в Польще.
На 5к долларов дом 400м не построить никак даже при отсутствии детей, разве что еще 15-20к он мог намутить стабильно. Наталья Ивановна, качество выдумываемых историй стало низкое. С автомобильными темами вообще беда - сплошные проколы типа РР за овер 120к или Мерса почти нового из Литвы.
...Кстати про Антоновича. Проходил там в воскресенье, мимо че-то модного, около Нью-йорка или шо оно там (интересно, вот эти жк - манхетенны, велком хоумы, у НИХ там можно встретить жк Zhytomyr или жк Dobro pozhalovat domoj? )
У них все проще - сразу весь город называют, например Одессой.
а зачем вообще сравнивать несравнимое? какой смысл? и коньюнктура рынка была другая и структура и качество предложения, и стоимость денег и много еще чего нет бл - берем цену тогда, берем сейчас и - хоба! выдаем на умных щах "авторитетный" вердикт я предложил кейс - объект с нормальной локацией и конкурентной ценой улетел со свистом - вот вам показатель соответствия предложения спросу и реакция на него рынка, а вы снова заводите песню "а вот в 2007ом..." рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.