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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 945946947948>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:49

  KIM написав:Вести, как грицца, с полей. Проинвестирована однуха 42.7кв в пятом квартале (аутсорс варшавского) за 28000+. Все по классике: по мутным схемам с черным налом у застройщика, который придержал ликвидные варианты, чтобы продать подороже на финише стройки. Сдача дома в конце года.

Гы. Застройщик конторы из орбиты "друзив" кондитера.
А тоже мутит с чёрным налом? А как же -"Жити по-новому"?
Если не секрет - сколько нынче дают в конверте за "информ" услуги?
У Славки непопа за 1к на из под полы на Позняки 3 уч 19 при стоимости 58 куе - 50 куе (гривной по курсу через банк) 8 куе в конверте чёрным налом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:03

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает.
По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.


срок экспозиции - 2 дня
вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде
а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило
#улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ


Брехня. Теплий хрущик з бібліотекою 3 місяці вже продається за 30 куе.
І без шансів. А тут на березі 5 смуги антоновича за 2 дні....

Первый не поясничайте. Челу нужна была 1к на горького в доме спецпрокта вот он там и купил. По сравнению с летом 2013 цена вниз на овер 50%
Чел что купил в 2013 аналогичную 1к за 84 там же на горького, мог купить 2к на хш в т-4 или эконом вариант 3к в ЖК Тампере.
Челу нужен был локайшин на Горького недалеко от метро.
А 3к в клубном доме не за 30 куе продаётся, патамуша влад сказал что Падаражало и собственники 3к увеличили цену бо верят этому загоняле владу :?
Вам бы приструнить бы балабола влада чтобы он не наводил тень на плетень.
А 3к в клубном доме ждёт своего покупателя альтернативщика.
"Нужно только выучится ждать,
Нужно быть спокойным и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать,
Радости скупые телеграммы" "С" :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:20

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.


срок экспозиции - 2 дня
вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде
а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило
#улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ

1.ККЦ не перекручивайте.
Продавцы дали по прицентральному локейшену цену 40 куе за 1к. Столько же хотят шаромыги из Аркада за своё недоразумение 1к в з6 м2 в ж*** мира (по отношению к локейшену горького) в доме №8 подключенной по временной схеме электрикой и заселяемой по схеме уко.
Инвестору лучше 1к с документами купить на горького, чем фуфел от Аркада за за 40 куе в ж*** мира без документов.
2. Информируйте как пройдёт сделка. А то задаток не сделка - я когда продавали комуналку наварил 700 куе, бо покупатель отказался от сделки.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:35

zahar_
это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда)
есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность
ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене - классический неликвид
по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке
ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"
ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)
можете дальше рассказывать про дешевей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 кві, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:49

  kingkongovets написав:по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке
ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"
ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)
можете дальше рассказывать про дешевей


Так можно с 90-ми тогда сравнить, то уж дешевея точно не будет. Сравниваем же с временами "стабильности".
Кстати про Антоновича. Проходил там в воскресенье, мимо че-то модного, около Нью-йорка или шо оно там (интересно, вот эти жк - манхетенны, велком хоумы, у НИХ там можно встретить жк Zhytomyr или жк Dobro pozhalovat domoj? :D ) и был ослеплен открывшимся парадизом через открытую дверь - золотая лестница внутри, блеск и красота. Вышедшие из двери уперлись носами в припаркованные джипы, стоящие решетками чуть ли не на крыльце. И я так понимаю никого это не смущает, третий мир все-таки, хоть и блестящий :D Ну и грязный, пыльный асфальт, в метре от гранитного входа, добавляет ощущений :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:53

  kingkongovets написав:zahar_
это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда)
есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность
ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене
по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке
ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"
ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)
можете дальше рассказывать про дешевей

Знакомый в это время на Леонтовича за 16000 дол.сша взял убитую в хлам однокомнатную, после ремонта сдал за 400 дол.сша., сейчас сдает за 9000 грн. Интересно сколько такая должна сейчас стоить. В 2005 другой человек купил убитую трешку на Соломенке за 40 000 дол.сша (в 2001 такая стоила 16000 дол.), сделал ремонт и сдает сейчас за 9000 грн., анологичную с ремонтом продают сейчас за 50000 дол. с торгом. Думаю цены на вторичку вернутся на уровень 2001 года в 2019-20 годах и будут там болтаться довольно долго.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


До сих пор не могу успокоиться, что не прикупил пару акционных паркомест в Кардинале по 14((
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:58

  Tribeca написав:Приятель - фин.директор, в 13 году была зарплата 40000грн, сейчас - 60000грн. Возможности подхимичить вообще резко упали.

В итоге при Вфя он построил дом 400м под Киевом, а сейчас живет от получки до аванса.

Дети кстати учатся в Польще.


На 5к долларов дом 400м не построить никак даже при отсутствии детей, разве что еще 15-20к он мог намутить стабильно.
Наталья Ивановна, качество выдумываемых историй стало низкое.
С автомобильными темами вообще беда - сплошные проколы типа РР за овер 120к или Мерса почти нового из Литвы.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:58

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:по ...ей

...Кстати про Антоновича. Проходил там в воскресенье, мимо че-то модного, около Нью-йорка или шо оно там (интересно, вот эти жк - манхетенны, велком хоумы, у НИХ там можно встретить жк Zhytomyr или жк Dobro pozhalovat domoj? :D )

У них все проще - сразу весь город называют, например Одессой.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:01

vano80

а зачем вообще сравнивать несравнимое? какой смысл? и коньюнктура рынка была другая и структура и качество предложения, и стоимость денег и много еще чего
нет бл - берем цену тогда, берем сейчас и - хоба! выдаем на умных щах "авторитетный" вердикт
я предложил кейс - объект с нормальной локацией и конкурентной ценой улетел со свистом - вот вам показатель соответствия предложения спросу и реакция на него рынка, а вы снова заводите песню "а вот в 2007ом..."
рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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