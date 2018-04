Додано: Вів 24 кві, 2018 10:35

zahar_

это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда)

есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность

ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене - классический неликвид

по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке

ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"

ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)

можете дальше рассказывать про дешевей

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 кві, 2018 10:50, всього редагувалось 1 раз.

