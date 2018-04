Додано: Вів 24 кві, 2018 11:21

zahar_ написав: kingkongovets написав: рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке

Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов? Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?



мы с вами на разных языках говорим?

это вы постоянно гадаете на хотелках, строя на их сравнении свои теории, а я еще раз повторяю:

1)есть цена реальной продажи

2)есть реальная рентабельность объекта на сегодня

все остальное - беллетристика, флуд и гадания на кофейной гуще



зы: речь идет о недвижимости, а не о деривативах на нее (инвестициях в котлованы) - то другой рынок, хоть и смежный мы с вами на разных языках говорим?это вы постоянно гадаете на хотелках, строя на их сравнении свои теории, а я еще раз повторяю:1)есть цена реальной продажи2)есть реальная рентабельность объекта на сегоднявсе остальное - беллетристика, флуд и гадания на кофейной гущезы: речь идет о недвижимости, а не о деривативах на нее (инвестициях в котлованы) - то другой рынок, хоть и смежный

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.