kingkongovets написав:

И где я "перекручиваете и забалтываете?

3к пока зависла так как собственники чайники в нінешних тенденциях недвиги и держат высокую хотелку начитавшись на форумах "владов" и думающие что нынче может пройти такой трюк как с преведущей альтернативной продажей

В 2001 курс приёма 4 был несколько часов с утра 12 сентября (после теракта в Америке

Курс в 2001 5.45-5.55

это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда)есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельностьваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в ценепо поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешкеради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)можете дальше рассказывать про дешевей