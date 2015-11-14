Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:zahar_ это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда) есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность И где я "перекручиваете и забалтываете? ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене 3к пока зависла так как собственники чайники в нінешних тенденциях недвиги и держат высокую хотелку начитавшись на форумах "владов" и думающие что нынче может пройти такой трюк как с преведущей альтернативной продажей по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?" ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь) можете дальше рассказывать про дешевей В 2001 курс приёма 4 был несколько часов с утра 12 сентября (после теракта в Америке Курс в 2001 5.45-5.55
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке
Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке
Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?
мы с вами на разных языках говорим? это вы постоянно гадаете на хотелках, строя на их сравнении свои теории, а я еще раз повторяю: 1)есть цена реальной продажи 2)есть реальная рентабельность объекта на сегодня все остальное - беллетристика, флуд и гадания на кофейной гуще
зы: речь идет о недвижимости, а не о деривативах на нее (инвестициях в котлованы) - то другой рынок, хоть и смежный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.
До сих пор не могу успокоиться, что не прикупил пару акционных паркомест в Кардинале по 14((
А зачем Вам там паркоместа?
Гы. Так учётка регулярный виртуальный инвестор у которой денег куры не клююют.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только. Метрополь с запредельной роскошью через квартал(300м) по Лабораторной от этого вашего объекта? Кстати цен на сайте нет, только ремонты в стиле "!Лёвочкин и Фирташ ваши соседи", планировок и поэтажного плана тоже.
барабашов написав:kingkongovets Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только. .
А что на карте на Антоновича 88?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.