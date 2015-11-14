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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:03

  kingkongovets написав:zahar_
это как раз вы перекручиваете и забалтываете (впрочем как и всегда)
есть факт - продажа за 2 дня, есть цена, есть примерная рентабельность
И где я "перекручиваете и забалтываете? :shock:
ваша трешка так долго висит именно потому шо она нах никому не нужна и ее если и купят то исключительно от безысходности и после значительных уступок в цене
3к пока зависла так как собственники чайники в нінешних тенденциях недвиги и держат высокую хотелку начитавшись на форумах "владов" и думающие что нынче может пройти такой трюк как с преведущей альтернативной продажей
по поводу "подешевело однако" - у меня приятель живет в такой же шоколадке, тока ближе к лыбедской, в трешке
ради интереса побеспокоил его вопросом "когда и за скока ты покупал свою квартиру?"
ответ - 2001 год, 80 тыщ грн, курс 4 - 3х комнатная (сосед - мыкола вэрэсэнь)
можете дальше рассказывать про дешевей
В 2001 курс приёма 4 был несколько часов с утра 12 сентября (после теракта в Америке
Курс в 2001 5.45-5.55
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:08

  vano80 написав:Кстати про Антоновича. Проходил там в воскресенье, мимо че-то модного, около Нью-йорка или шо оно там... в метре от гранитного входа, добавляет ощущений :D

зато под домом шиномонтаж, все удобства
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:11

  kingkongovets написав:рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке

Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:17

  alkasander написав:
  airmax78 написав:В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


До сих пор не могу успокоиться, что не прикупил пару акционных паркомест в Кардинале по 14((


А зачем Вам там паркоместа? :shock:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:21

  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке

Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?


мы с вами на разных языках говорим?
это вы постоянно гадаете на хотелках, строя на их сравнении свои теории, а я еще раз повторяю:
1)есть цена реальной продажи
2)есть реальная рентабельность объекта на сегодня
все остальное - беллетристика, флуд и гадания на кофейной гуще

зы: речь идет о недвижимости, а не о деривативах на нее (инвестициях в котлованы) - то другой рынок, хоть и смежный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:22

  Первый написав:
  alkasander написав:
  airmax78 написав:В общем, готовьтесь расстраиваться. На Лумумбы паркоместо продавалось по 16 куе. В Кардинале - от 14 куе. В Ричмонде - 20куе.


До сих пор не могу успокоиться, что не прикупил пару акционных паркомест в Кардинале по 14((


А зачем Вам там паркоместа? :shock:

Гы. Так учётка регулярный виртуальный инвестор у которой денег куры не клююют. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:24

kingkongovets
Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только.
Метрополь с запредельной роскошью через квартал(300м) по Лабораторной от этого вашего объекта? Кстати цен на сайте нет, только ремонты в стиле "!Лёвочкин и Фирташ ваши соседи", планировок и поэтажного плана тоже.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:29

  барабашов написав:kingkongovets
Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только.
.

А что на карте на Антоновича 88?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:32

  барабашов написав:kingkongovets
Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только.

Да есть всё.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:42

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:
  kingkongovets написав:рынок жив и нормально функционирует, не важно о первичке идет речь, или о вторичке

Цены аналогов тоже 40 куе? Может быстрому получению задатка способствовало, что продавец поставил цену на 10% ниже хотелок аналогов?


мы с вами на разных языках говорим?
это вы постоянно гадаете на хотелках, строя на их сравнении свои теории, а я еще раз повторяю:
1)есть цена реальной продажи
2)есть реальная рентабельность объекта на сегодня
все остальное - беллетристика, флуд и гадания на кофейной гуще

Вы так и не ответили на вопрос - сколько цена предложений аналогов?
Вон у флашмиго 1к хрущик на БВС тоже "улетел". А всё потому что хотелка минимум на 30% ниже аналогов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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