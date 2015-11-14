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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 946947948949

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45

  барабашов написав:kingkongovets
Кинг - а где то дом Антоновича 88? На карте или 90/92 или 86 есть только.
.

https://www.youtube.com/watch?v=tr-126tdczs
Ближайшая станция метро «Дворец Украина» в нескольких минутах ходьбы. Дом в хорошем состоянии.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:54

Непонятно почему ККЦ делал "круглые глаза" и причитал - улетела за 2 дня.
"Вон оно что Михалыч" http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 58386.html
Продам однокомнатную квартиру Новое Строение, Владимира Антоновича 88
$ 68 000
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:56

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Летом 2013 практически там же продалась аналогичная 1к за 84 куе.
Подешевело однако.

В 2007 - минимум 150 куе?

Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает.
По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.[/quote]

срок экспозиции - 2 дня
вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде
а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило
#улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ[/quote]
рентабельність в сьогоднішній ціні.
а якщо через рік об"єкт подешває ще на 10%, то рентабельність оренди стане уже 11%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:57

  zahar_ написав:Вы так и не ответили на вопрос - сколько цена предложений аналогов?.


стопиццот тысяч раз вам уже растолковывалось, шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, хоть дешевле - шо с успехом и применяется
слезайте уже с дерева
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:02

Аналог 1к на Антоновича 88 - 44 куе https://ua.m2bomber.com/obj/317668824/v ... onovica-88
$44 000
Продам однокомнатную квартиру Новое Строение, Владимира Антоновича 88
теплая и уютная квартира в хорошем жилом состоянии, дополнительных вложений не требует, есть все необходимое для жизни, большая кухня, вместительный балкон = 3 кв. м, 2 кладовки, окна выходят в тихий двор, парадное в отличном состоянии, консьерж. Хороший вариант для сдачи в аренду

Гы. ККЦ держит участников обсуждения за простовиль? :?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13

Ещё один аналог 1к на Антоновича - 50 куе https://ua.m2bomber.com/obj/307565082/view/flat-sell/kiiv-11-421866/m-libedskaa-3min-peskom-1-komn-kv-ra-s-37m-kirp-sovremennaa-10etaz
м. Лыбедская-3мин. пешком 1 комн. кв-ра S-37м. Кирп, СОВРЕМЕННАЯ, 10этаж, ул. Антоновича №164, 10/16Кирп, 37/18/9, ОТЛИЧНОЕ состояние, паркет, кафель, Балкон с кухни застеклен, окна во двор, есть шкаф-купе, Чистенькая и Уютная, окна во двор, Хорошая инфраструктура, Консъерж, Приватизирована—без опекунского, Эксклюзив АН-Виктория и Ко, Цена – 50 000 у. е

Тщательнее надо ККЦ. Тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:39

  kingkongovets написав:
  zahar_ написав:Вы так и не ответили на вопрос - сколько цена предложений аналогов?.


стопиццот тысяч раз вам уже растолковывалось, шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, хоть дешевле - шо с успехом и применяется
слезайте уже с дерева

Не юлите ККЦ -" шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, ".
Аналоги озващеной вами продажи есть - они просто дороже на минимум 10%
Вот потому за 1к на Антоновича 88 и дали быстро задаток.
Так как неизвестно когда появится аналог с ценой ниже. Потому как 1к к продаже в шоколадках Горького нынче в дефиците по сравнению с сотнями предложений по 1к от шаромыг в новостройках.
Так что - учите матчасть. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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