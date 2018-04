Додано: Вів 24 кві, 2018 11:57

zahar_ написав: Вы так и не ответили на вопрос - сколько цена предложений аналогов?. Вы так и не ответили на вопрос - сколько цена предложений аналогов?.



стопиццот тысяч раз вам уже растолковывалось, шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, хоть дешевле - шо с успехом и применяется

слезайте уже с дерева стопиццот тысяч раз вам уже растолковывалось, шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, хоть дешевле - шо с успехом и применяетсяслезайте уже с дерева

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.