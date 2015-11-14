Ближайшая станция метро «Дворец Украина» в нескольких минутах ходьбы. Дом в хорошем состоянии.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:54
Непонятно почему ККЦ делал "круглые глаза" и причитал - улетела за 2 дня.
"Вон оно что Михалыч"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:56
Ну вы шо тот попандопало - если вам надо увеличить сморите в "бинокль" с той стороны где увеличивает.
По пропорциям - за 1к на горького в спецпроекте идёт по цене 2к на хш в т-4 - цена в 2007 подобной 1к (из примера ККЦ) 130-135 куе.[/quote]
срок экспозиции - 2 дня
вот как улетает недвига, где видна рентабельность 10% в аренде
а вы продолжайте обсуждать шо и когда стоило
#улюдейденегнет, #всектоимеютденьгиужекупили, #всеуехаливпольшу и тэ дэ[/quote]
рентабельність в сьогоднішній ціні.
а якщо через рік об"єкт подешває ще на 10%, то рентабельність оренди стане уже 11%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:57
стопиццот тысяч раз вам уже растолковывалось, шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, хоть дешевле - шо с успехом и применяется
слезайте уже с дерева
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:02
Аналог 1к на Антоновича 88 - 44 куе
Гы. ККЦ держит участников обсуждения за простовиль?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:13
Ещё один аналог 1к на Антоновича - 50 куе https://ua.m2bomber.com/obj/307565082/view/flat-sell/kiiv-11-421866/m-libedskaa-3min-peskom-1-komn-kv-ra-s-37m-kirp-sovremennaa-10etaz
Тщательнее надо ККЦ. Тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 12:39
Не юлите ККЦ -" шо любой анализ этих "хотелок" и "аналогов" - фуфло по определению, потому шо любой человек за час вам наштампует мульен этих "аналогов", хоть дороже, ".
Аналоги озвученой вами продажи есть - они просто дороже на минимум 10%
Вот потому за 1к на Антоновича 88 и дали быстро задаток.
Так как неизвестно когда появится аналог с ценой ниже. Потому как 1к к продаже в шоколадках Горького нынче в дефиците по сравнению с сотнями предложений по 1к от шаромыг в новостройках.
Так что - учите матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:00
Ого. Я так розумію, що відтепер будуть банить за любу інфу, що не відповідає баченню колишнього експерта....
А експерт розказує що 40 куе це дешево для 36 метрового шлаку...
Все йде шкереберть
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:48
Первый
забанили всего на час, но зато знаете за шо? за флуд
меня, а не захара
афигеть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:51
Планировки не фонтан. Тут вы правы.
Цены: с 13 по 19-й этаж 81К В ЛэйкХаусе при 92К в ОболоньСкай.
Плюс ремонт с обстановкой и там и там потянет на 20-ку.
Итого 112К против 101К. Ни там ни там 10% не будет и в помине. Высокие % по аренде получаются только в эконом сегменте (если считать от текущей стоимости актива).
Но, если забыть об аренде, я бы и сейчас взял под жилье Скай. Но это лично мои "тараканы" - вид, парковка, метро, последние этажи.
Однако, если отбросить эти факторы и поставить во главу угла соотношение цена/качество и окупаемость, то возможно вы и правы - целесообразно покупать Лэйк (более низкий этаж и по 25).
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