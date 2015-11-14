Додано: Вів 24 кві, 2018 13:00

Ого. Я так розумію, що відтепер будуть банить за любу інфу, що не відповідає баченню колишнього експерта....



А експерт розказує що 40 куе це дешево для 36 метрового шлаку...

Все йде шкереберть

Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:

Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!