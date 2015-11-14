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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 947948949950

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще. и поставить электрические батареи
flashgingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:01

  Первый написав:А експерт розказує що 40 куе це дешево для 36 метрового шлаку...
Все йде шкереберть

По сравнению ТТ может и шлак.
А по сравнению с 36 м2 фуфелом Аркада которая хочет за своё фуфло 39 куе в ж*** мира - далеко не шлак. Плюс ЛОКЕЙШИН https://www.youtube.com/watch?v=tr-126tdczs
Ближайшая станция метро «Дворец Украина» в нескольких минутах ходьбы. Дом в хорошем состоянии. Отзывы жильцов о домах Киева смотрите здесь:

Так что тщательнее вам надо со своим имхо -" 36 метрового шлаку.."
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 24 кві, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:02

  flashgingo написав:может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще. и поставить электрические батареи


если коротко, то - можно
я как то выкладывал ссылку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12

  kingkongovets написав:Первый

забанили всего на час, но зато знаете за шо? за флуд
меня, а не захара
афигеть


Наглядный пример - Вы опустились до его уровня, на котором он задавил Вас опытом.

А так - ппц конечно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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