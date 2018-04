Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12

kingkongovets написав: Первый



забанили всего на час, но зато знаете за шо? за флуд

меня, а не захара

афигеть забанили всего на час, но зато знаете за шо? за флудменя, а не захараафигеть



Наглядный пример - Вы опустились до его уровня, на котором он задавил Вас опытом.



А так - ппц конечно. Наглядный пример - Вы опустились до его уровня, на котором он задавил Вас опытом.А так - ппц конечно.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.