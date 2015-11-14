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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще. и поставить электрические батареи
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:01
По сравнению ТТ может и шлак.
А по сравнению с 36 м2 фуфелом Аркада которая хочет за своё фуфло 39 куе в ж*** мира - далеко не шлак. Плюс ЛОКЕЙШИН
Так что тщательнее вам надо со своим имхо -" 36 метрового шлаку.."
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 24 кві, 2018 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:02
если коротко, то - можно
я как то выкладывал ссылку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:12
Наглядный пример - Вы опустились до его уровня, на котором он задавил Вас опытом.
А так - ппц конечно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:22
нечего с ним дискутировать вообще
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:30
Ага. А ККЦ делать удивлённый вид - с чего это объект продался "весело"? А продался он так потому что там - минимум 10% дисконта от цены предложений аналогов на Горького.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:40
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
первая же выдача в гугле
но способы были и до этого)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:53
механизма в статье нет. в теории понятно, что можно, а как на практике?
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок
все зависит от силы вашего убеждения)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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