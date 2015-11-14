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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34

Для тех у кого есть деньги? http://www.cdg.com.ua/ru/objects/zhilay ... sale/4044/
жилой комплекс Покровский Посад
$196 775
ул. Глыбочицкая, 32
4-комнатная квартира
121,10 кв.м общей площади
19 этаж
комплекс введен в эксплуатацию в 2014г.
подземный паркинг

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:40

Однако https://news.finance.ua/ua/news/-/42522 ... transporti
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту.

Хорошо что прпрелеСТЬ можно сказать в пешей доступности до метро.
Отпадут "конкуренты" с Перова.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Попередження: 2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:50

  zahar_ написав:
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту.


Это они форум наш почитали, за вчера, где было сказано, что при растущем бюджете города не берут кредиты на покупку транспорта...и решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить Гордону, что будут выборы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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