жилой комплекс Покровский Посад
$196 775
ул. Глыбочицкая, 32
4-комнатная квартира
121,10 кв.м общей площади
19 этаж
комплекс введен в эксплуатацию в 2014г.
подземный паркинг
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34
Для тех у кого есть деньги?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:40
Однако https://news.finance.ua/ua/news/-/42522 ... transporti
Хорошо что прпрелеСТЬ можно сказать в пешей доступности до метро.
Отпадут "конкуренты" с Перова.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:50
Это они форум наш почитали, за вчера, где было сказано, что при растущем бюджете города не берут кредиты на покупку транспорта...и решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить Гордону, что будут выборы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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