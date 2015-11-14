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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 948949950951

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34

Для тех у кого есть деньги? http://www.cdg.com.ua/ru/objects/zhilay ... sale/4044/
жилой комплекс Покровский Посад
$196 775
ул. Глыбочицкая, 32
4-комнатная квартира
121,10 кв.м общей площади
19 этаж
комплекс введен в эксплуатацию в 2014г.
подземный паркинг

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:40

Однако https://news.finance.ua/ua/news/-/42522 ... transporti
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту.

Хорошо что 3к прелеСТЬ можно сказать в пешей доступности до метро.
Отпадут "конкуренты" с Перова.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 24 кві, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 15:50

  zahar_ написав:
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту.


Это они форум наш почитали, за вчера, где было сказано, что при растущем бюджете города не берут кредиты на покупку транспорта...и решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить Гордону, что будут выборы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 16:06

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:
При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту.


Это они форум наш почитали, за вчера, где было сказано, что при растущем бюджете города не берут кредиты на покупку транспорта...и решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить Гордону, что будут выборы.

То банда Педальки замутила обычный для таких дел фокус - говорят что подымут в 2 раза потом подымут до 6 грн, и потом подтанцовщики педальки начнут дудеть в трубы: ЦЭ ПЭРЭМОГА. :mrgreen:

А выборы педалька надеется снова выиграть - не даром же он "гречкой заваливал" пересичных" через членов своей банды и их подельников из еднисть, а так же х****** из политической проститутки Батькивщына.
Гы. Написал ШтрейкБрэхЭры а оно пишет х.....
Кстати Гордон - лендлорд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 17:20

Минус один потенциальный покупатель у шаромыг? http://www.gogetnews.info/news/accident ... hnika.html
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины поймали на взятке судью Голосеевского районного суда города Киева. Отмечается, что нечистый на руку чиновник получил только часть неправомерной выгоды.

Суммарно судья-коррупционер потребовал 8 тысяч долларов США за свои “услуги”. Взамен обещал восстановить истца на работе и добиться выплаты компенсации
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:34

Интересно отслеживать тренды на КРЖН.

Вот например Круша, 42кв м продают за 50куе.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html

Можно ли назвать это жлобремонтом?

Можно ли назвать дешевеем попытку продажи Круши ПА1190$/метр?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:40

  Tribeca написав:Интересно отслеживать тренды на КРЖН.

Вот например Круша, 42кв м продают за 50куе.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html

Можно ли назвать это жлобремонтом?

Можно ли назвать дешевеем попытку продажи Круши ПА1190$/метр?

Барака, вас интересовало откуда рост бурный, - инвесторы сделали ремонты и выставили желания. Теперь смотрим как у людей с возможностями ))) почему бы не колбасить 10% годовых в $ на аренде, непонятно... :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:45

  stm написав:Барака, вас интересовало откуда рост бурный, - инвесторы сделали ремонты и выставили желания. Теперь смотрим как у людей с возможностями ))) почему бы не колбасить 10% годовых в $ на аренде, непонятно... :)


Я для себя менее 10% вообще не рассматриваю.

Нашел недавно вариант где ориентировочно 12% будет после ремонта.

Круши пока с потенциалом 15% годовых - рекорд и недостижимый идеал.

Оттачиваю навыки в жлоб-ремонтах.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:50

  Tribeca написав:
  stm написав:Барака, вас интересовало откуда рост бурный, - инвесторы сделали ремонты и выставили желания. Теперь смотрим как у людей с возможностями ))) почему бы не колбасить 10% годовых в $ на аренде, непонятно... :)


Я для себя менее 10% вообще не рассматриваю.

Нашел недавно вариант где ориентировочно 12% будет после ремонта.

Круши пока с потенциалом 15% годовых - рекорд и недостижимый идеал.

Оттачиваю навыки в жлоб-ремонтах.

Главное, каждый сентябрь не забывайте каждый год стабильно поднимать цену на уровень инфляции :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 18:55

  stm написав:Главное, каждый сентябрь не забывайте каждый год стабильно поднимать цену на уровень инфляции :)


Влад442 сказал под новый год, что в этом сентябре лендлордам нужно морально готовиться повышать аренду на +30%, не обращая внимания на женские слезы, детский крик и зубовный скрежет мужчин - арендаторов.

Поэтому арендный бизнес - жесткий бизнес.
Tribeca
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