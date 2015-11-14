жилой комплекс Покровский Посад
$196 775
ул. Глыбочицкая, 32
4-комнатная квартира
121,10 кв.м общей площади
19 этаж
комплекс введен в эксплуатацию в 2014г.
подземный паркинг
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Додано: Вів 24 кві, 2018 15:34
Для тех у кого есть деньги?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:40
Однако https://news.finance.ua/ua/news/-/42522 ... transporti
Хорошо что 3к прелеСТЬ можно сказать в пешей доступности до метро.
Отпадут "конкуренты" с Перова.
Востаннє редагувалось zahar_ в Вів 24 кві, 2018 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:50
Это они форум наш почитали, за вчера, где было сказано, что при растущем бюджете города не берут кредиты на покупку транспорта...и решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить Гордону, что будут выборы.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:06
То банда Педальки замутила обычный для таких дел фокус - говорят что подымут в 2 раза потом подымут до 6 грн, и потом подтанцовщики педальки начнут дудеть в трубы: ЦЭ ПЭРЭМОГА.
А выборы педалька надеется снова выиграть - не даром же он "гречкой заваливал" пересичных" через членов своей банды и их подельников из еднисть, а так же х****** из политической проститутки Батькивщына.
Гы. Написал ШтрейкБрэхЭры а оно пишет х.....
Кстати Гордон - лендлорд.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:20
Минус один потенциальный покупатель у шаромыг?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:34
Интересно отслеживать тренды на КРЖН.
Вот например Круша, 42кв м продают за 50куе.
Можно ли назвать это жлобремонтом?
Можно ли назвать дешевеем попытку продажи Круши ПА1190$/метр?
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:40
Барака, вас интересовало откуда рост бурный, - инвесторы сделали ремонты и выставили желания. Теперь смотрим как у людей с возможностями ))) почему бы не колбасить 10% годовых в $ на аренде, непонятно...
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:45
Я для себя менее 10% вообще не рассматриваю.
Нашел недавно вариант где ориентировочно 12% будет после ремонта.
Круши пока с потенциалом 15% годовых - рекорд и недостижимый идеал.
Оттачиваю навыки в жлоб-ремонтах.
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:50
Главное, каждый сентябрь не забывайте каждый год стабильно поднимать цену на уровень инфляции
Додано: Вів 24 кві, 2018 18:55
Влад442 сказал под новый год, что в этом сентябре лендлордам нужно морально готовиться повышать аренду на +30%, не обращая внимания на женские слезы, детский крик и зубовный скрежет мужчин - арендаторов.
Поэтому арендный бизнес - жесткий бизнес.
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