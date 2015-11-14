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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950951952953>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:18

  Tribeca написав:
  stm написав:Главное, каждый сентябрь не забывайте каждый год стабильно поднимать цену на уровень инфляции :)


Влад442 сказал под новый год, что в этом сентябре лендлордам нужно морально готовиться повышать аренду на +30%, не обращая внимания на женские слезы, детский крик и зубовный скрежет мужчин - арендаторов.

Поэтому арендный бизнес - жесткий бизнес.

Ненавижу вас, кровососов, паразитирующих на теле трудового народа. Сегодня мне мой арендодатель объявил о повышении арендной платы. Я реально злой. Ускоряюсь с ремонтом прелести и показываю огромный фак всем арендодателям Киева.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:21

  Tribeca написав:Интересно отслеживать тренды на КРЖН.

Вот например Круша, 42кв м продают за 50куе.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html

Можно ли назвать это жлобремонтом?

Можно ли назвать дешевеем попытку продажи Круши ПА1190$/метр?

В объявлении написано 50 м2, и ещё интересно вот это:
Продажа в связи с выездом на ПМЖ.

Оказывается ЦА Круш выезжает заграницу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:24

  BIGor написав:
  Tribeca написав:Интересно отслеживать тренды на КРЖН.

Вот например Круша, 42кв м продают за 50куе.

https://www.olx.ua/obyavlenie/bolshaya- ... zmBxA.html

Можно ли назвать это жлобремонтом?

Можно ли назвать дешевеем попытку продажи Круши ПА1190$/метр?

В объявлении написано 50 м2, и ещё интересно вот это:
Продажа в связи с выездом на ПМЖ.

Оказывается ЦА Круш выезжает заграницу.

Это чтобы не думали, что ремонт "на продажу". Типа "для себя любимого все делал, еще 6 месяцев назад ни сном ни духом, и тут вдруг раз, и скоропостижный выезд на ПМЖ нарисовался. Поэтому очень дешево продаю, шоб быстрее. Берите, не думайте - дезигнерский ремонт - продаю себе в убыток."
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, именно.

А однушек 50кв м на Круше нет. Там план прилагается - 42кв.м. Просто лоджию застеклили и присоединили ее к кухне.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 19:59

  zahar_ написав:
  Serg-ik написав:"При цьому з 15 липня прогнозується підвищення тарифу до 8 гривень на всіх видах транспорту"
...
решили найти другой источник.
Не на 1 грн, не на 2...в 2 раза. Начинаю верить, что будут выборы.

То банда Педальки замутила обычный для таких дел фокус - говорят что подымут в 2 раза потом подымут до 6 грн, и потом подтанцовщики педальки начнут дудеть в трубы: ЦЭ ПЭРЭМОГА. :mrgreen:

известный ход- объявляют 2 решительных шага впирод, электорат бурлит, изображаются муки выбора и обливание серц кров'ю за народ, потом бессонными ночами (благодаря светочу и щирым серцам) чудесным образом изыскивают резервы и вуаля- происки и их автор повержен, покращення только наполовину от анонсированого, перемога зради, электорат облегчается
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:18

  kingkongovets написав:
flashgingo написав:механизма в статье нет. в теории понятно, что можно, а как на практике?


на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок
все зависит от силы вашего убеждения)

НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:24

  stm написав:
  Tribeca написав:
  stm написав:Барака, вас интересовало откуда рост бурный, - инвесторы сделали ремонты и выставили желания. Теперь смотрим как у людей с возможностями ))) почему бы не колбасить 10% годовых в $ на аренде, непонятно... :)


Я для себя менее 10% вообще не рассматриваю.

Нашел недавно вариант где ориентировочно 12% будет после ремонта.

Круши пока с потенциалом 15% годовых - рекорд и недостижимый идеал.

Оттачиваю навыки в жлоб-ремонтах.

Главное, каждый сентябрь не забывайте каждый год стабильно поднимать цену на уровень инфляции :)

Прикольно почитать общение блондинок 8)
Вы форум кстати не попутали?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:29

  Прохожий написав:Прикольно почитать общение блондинок 8)
Вы форум кстати не попутали?

Как, Вы против повышения?!!! )))
ПыСы: от отопления знакомый моего отца кстати тоже отключился, правда потратил 5 лет в судах ;)
Востаннє редагувалось stm в Вів 24 кві, 2018 20:30, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:29

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
flashgingo написав:механизма в статье нет. в теории понятно, что можно, а как на практике?


на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок
все зависит от силы вашего убеждения)

НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то


ссылка про то, шо официально запрет снят, а отключиться при желании можно было и раньше
могу даже рассказать как это происходит и оформляется
НА ПРАКТИКЕ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня впервые увидела живьем человека, который носит с собой пачечку закомпостированных троллейбусных талончиков. Никаких пометок я на них не разглядела, но он очень уверенно выбрал один из и зашел с ним в троллейбус.
Обычный уставший мужчина лет 50, седоватый, аккуратно одетый, немного хмурый.
Мы стояли рядом, когда подошла кондуктор, дама со сложной прической и простыми манерами. Предъявленный мужчиной талончик интереса у нее не вызвал. Но, видимо, на всякий случай она несильно толкнула и мужчину, и меня заодно.
Когда я пробиралась к выходу, ко мне подскочил парень лет 30 и с сияющим радостью лицом спросил: "Вам же талончик не нужен?"
Я не успела ничего ответить, его рука уже неслась к цели. Разжала пальцы, отдала ему его добычу. Обилеченный пассажир так же счастливо поскакал вглубь троллейбуса.
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