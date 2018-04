Додано: Вів 24 кві, 2018 20:29

Прохожий написав: kingkongovets написав: flashgingo написав: механизма в статье нет. в теории понятно, что можно, а как на практике?



на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок

все зависит от силы вашего убеждения)

НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то



ссылка про то, шо официально запрет снят, а отключиться при желании можно было и раньше

могу даже рассказать как это происходит и оформляется

НА ПРАКТИКЕ

