Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав: на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок все зависит от силы вашего убеждения)
НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то
ссылка про то, шо официально запрет снят, а отключиться при желании можно было и раньше могу даже рассказать как это происходит и оформляется НА ПРАКТИКЕ
по Вашей же ссылке, перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО выделенное "Отключатся от централизованного отопления одной квартирой с того времени – нельзя. Можно только всем домом. А ведь всегда найдется кто-то – кто не захочет. Или у кого денег на котел нет. Но теперь запрет должны отменить – правда касаться это будет жителей тех домов, где больше половины квартир от централизованного отопления уже отключены. Это прописано в законе «О Жилищно-коммунальных услугах», который недавно принял парламент."
приведете пример хруща в Киеве где больше половины квартир отключены от ЦО?
вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня впервые увидела живьем человека, который носит с собой пачечку закомпостированных троллейбусных талончиков. Никаких пометок я на них не разглядела, но он очень уверенно выбрал один из и зашел с ним в троллейбус. Обычный уставший мужчина лет 50, седоватый, аккуратно одетый, немного хмурый. Мы стояли рядом, когда подошла кондуктор, дама со сложной прической и простыми манерами. Предъявленный мужчиной талончик интереса у нее не вызвал. Но, видимо, на всякий случай она несильно толкнула и мужчину, и меня заодно. Когда я пробиралась к выходу, ко мне подскочил парень лет 30 и с сияющим радостью лицом спросил: "Вам же талончик не нужен?" Я не успела ничего ответить, его рука уже неслась к цели. Разжала пальцы, отдала ему его добычу. Обилеченный пассажир так же счастливо поскакал вглубь троллейбуса.
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня впервые увидела живьем человека, который носит с собой пачечку закомпостированных троллейбусных талончиков. Никаких пометок я на них не разглядела, но он очень уверенно выбрал один из и зашел с ним в троллейбус. Обычный уставший мужчина лет 50, седоватый, аккуратно одетый, немного хмурый. Мы стояли рядом, когда подошла кондуктор, дама со сложной прической и простыми манерами. Предъявленный мужчиной талончик интереса у нее не вызвал. Но, видимо, на всякий случай она несильно толкнула и мужчину, и меня заодно. Когда я пробиралась к выходу, ко мне подскочил парень лет 30 и с сияющим радостью лицом спросил: "Вам же талончик не нужен?" Я не успела ничего ответить, его рука уже неслась к цели. Разжала пальцы, отдала ему его добычу. Обилеченный пассажир так же счастливо поскакал вглубь троллейбуса.
Рубрика "УжОсы нащего городка".
Это не смешно Макс.
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Оранжевый-хит сезона написав:"Вести с полей" товарищ который сдаёт квартиру в Одессе (не Макс) пожаловался что впервые сдавал квартиру почти месяц. Новострой если чё. Раньше всегда сдавал за 2 дня.
В Одессе какой-то ПЦ с застройкой. Вот во что в скором времени превратится Гагаринское плато: Это адище какое-то. Наверное по-круче чем на Щорса. На Гагаринское плато ведет одна единственная улица. 1.5 полосы в одну сторону, 1.5 в другую. Непосредственно на плато - по одной полосе. Там уже больше 2.5 тыс. квартир. Эти 3 свечки - это еще 1800 квартир минимум. Это все на участке площадью, ну 7-8 га от силы. Это будет реальный ад.
Оранжевый-хит сезона написав:"Вести с полей" товарищ который сдаёт квартиру в Одессе (не Макс) пожаловался что впервые сдавал квартиру почти месяц. Новострой если чё. Раньше всегда сдавал за 2 дня.
В Одессе какой-то ПЦ с застройкой. Вот во что в скором времени превратится Гагаринское плато: Это адище какое-то. Наверное по-круче чем на Щорса. На Гагаринское плато ведет одна единственная улица. 1.5 полосы в одну сторону, 1.5 в другую. Непосредственно на плато - по одной полосе. Там уже больше 2.5 тыс. квартир. Эти 3 свечки - это еще 1800 квартир минимум. Это все на участке площадью, ну 7-8 га от силы. Это будет реальный ад.
Через 10 лет в Украине будет три больших города. Киев, Одесса, Львов. Инвестировать имеет смысл во Львов и Одессу.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos