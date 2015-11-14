Додано: Вів 24 кві, 2018 21:24

kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:

на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участок

все зависит от силы вашего убеждения) на практике все решается через мастера теплотехника из управляющей компании, обслуживающей ваш дом, а еще проще - через инспектора киевэнерго, курирующий этот участоквсе зависит от силы вашего убеждения)

НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то НЕ ПРАКТИКЕ в Киеве не отключиш от отопления квартиру в хруще, ссылка на самом деле не про то



ссылка про то, шо официально запрет снят, а отключиться при желании можно было и раньше

могу даже рассказать как это происходит и оформляется

НА ПРАКТИКЕ ссылка про то, шо официально запрет снят, а отключиться при желании можно было и раньшемогу даже рассказать как это происходит и оформляетсяНА ПРАКТИКЕ

Отключатся от централизованного отопления одной квартирой с того времени – нельзя. Можно только всем домом. А ведь всегда найдется кто-то – кто не захочет. Или у кого денег на котел нет. Но теперь запрет должны отменить – правда касаться это будет жителей тех домов, где больше половины квартир от централизованного отопления уже отключены. Это прописано в законе «О Жилищно-коммунальных услугах», который недавно принял парламент.

по Вашей же ссылке, перечитайте ВНИМАТЕЛЬНОприведете пример хруща в Киеве где больше половины квартир отключены от ЦО?вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально