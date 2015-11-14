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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15

  remark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Оранж, только Киев!

Никакой периферии, если хочешь вкладывать в Украине - то только Киев.

Мы скоро станем страной-моногородом. И редкие населенные пункты вокруг, обескровленные массовым выездом жителей в Киев и за границу.

Не думаю, Киев это центральные офисы больших компаний. Сокращение населения Украины бьёт по Киеву. Одесса и Львов, это не только транспортные хабы но и туристические центры.

А что там стоящего во Львове строится на ваш взгляд или кто там надежно воздух продает?

Если честно то не специалист по Львову. Может Интергалбуд.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:18

Оранжевый-хит сезона
это Долярчик может подсказать
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:27

  Прохожий написав:
вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально


можно отключать и там и там, причем есть путь честный, долгий и сложный (тот по которому скорее всего пошел друг отца стм) и так сказать "явочный" и напроломный

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... V-HlkCIBGc

:mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Традиционно о демографии http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1 рождаемость сравнялась со смертностью
Если не этот год, то следующий покажет отрицательную динамику. А это означает наплыв "бабушатников".
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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