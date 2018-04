Додано: Вів 24 кві, 2018 22:27

Прохожий написав:

вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально



можно отключать и там и там, причем есть путь честный, долгий и сложный (тот по которому скорее всего пошел друг отца стм) и так сказать "явочный" и напроломный



https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... V-HlkCIBGc



можно отключать и там и там, причем есть путь честный, долгий и сложный (тот по которому скорее всего пошел друг отца стм) и так сказать "явочный" и напроломный

Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.