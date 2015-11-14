Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:15
remark написав: Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав:
Оранж, только Киев!
Никакой периферии, если хочешь вкладывать в Украине - то только Киев.
Мы скоро станем страной-моногородом. И редкие населенные пункты вокруг, обескровленные массовым выездом жителей в Киев и за границу.
Не думаю, Киев это центральные офисы больших компаний. Сокращение населения Украины бьёт по Киеву. Одесса и Львов, это не только транспортные хабы но и туристические центры.
А что там стоящего во Львове строится на ваш взгляд или кто там надежно воздух продает?
Если честно то не специалист по Львову. Может Интергалбуд.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:18
Оранжевый-хит сезона это Долярчик может подсказать
remark
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:27
Прохожий написав:
вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально
можно отключать и там и там, причем есть путь честный, долгий и сложный (тот по которому скорее всего пошел друг отца стм) и так сказать "явочный" и напроломный
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... V-HlkCIBGc
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kingkongovets
в Вів 24 кві, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:28
Традиционно о демографии
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1
рождаемость сравнялась со смертностью
Если не этот год, то следующий покажет отрицательную динамику. А это означает наплыв "бабушатников".
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