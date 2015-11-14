Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:"Вести с полей" товарищ который сдаёт квартиру в Одессе (не Макс) пожаловался что впервые сдавал квартиру почти месяц. Новострой если чё. Раньше всегда сдавал за 2 дня.
В Одессе какой-то ПЦ с застройкой. Вот во что в скором времени превратится Гагаринское плато: Это адище какое-то. Наверное по-круче чем на Щорса. На Гагаринское плато ведет одна единственная улица. 1.5 полосы в одну сторону, 1.5 в другую. Непосредственно на плато - по одной полосе. Там уже больше 2.5 тыс. квартир. Эти 3 свечки - это еще 1800 квартир минимум. Это все на участке площадью, ну 7-8 га от силы. Это будет реальный ад.
Оранжевый-хит сезона написав:"Вести с полей" товарищ который сдаёт квартиру в Одессе (не Макс) пожаловался что впервые сдавал квартиру почти месяц. Новострой если чё. Раньше всегда сдавал за 2 дня.
В Одессе какой-то ПЦ с застройкой. Вот во что в скором времени превратится Гагаринское плато: Это адище какое-то. Наверное по-круче чем на Щорса. На Гагаринское плато ведет одна единственная улица. 1.5 полосы в одну сторону, 1.5 в другую. Непосредственно на плато - по одной полосе. Там уже больше 2.5 тыс. квартир. Эти 3 свечки - это еще 1800 квартир минимум. Это все на участке площадью, ну 7-8 га от силы. Это будет реальный ад.
Через 10 лет в Украине будет три больших города. Киев, Одесса, Львов. Инвестировать имеет смысл во Львов и Одессу.
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