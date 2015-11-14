Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24

Прохожий написав: и?

ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)



от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки... и?ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...

вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир?схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горькогооснованием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий этопотом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усеэто если все стороны со всем согласнысхема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэможно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений