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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:43

  Tribeca написав:
  remark написав:Оранжевый-хит сезона
это Долярчик может подсказать



И что, реально кто-то кто живет в Киеве купит инвестквартиру в Одессе или Львове?

Есть тут такие?

Намучившись этим летом со сдачей в аренду и ты задумаешься. Ждём сдачу эврики.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:43

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
вы по нежилому фонду хотите рассказать? не нужно, там реально


можно отключать и там и там, причем есть путь честный, долгий и сложный (тот по которому скорее всего пошел друг отца стм) и так сказать "явочный" и напроломный

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... V-HlkCIBGc

:mrgreen:

и?
ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве) 8)

от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"Вести с полей" товарищ который сдаёт квартиру в Одессе (не Макс) пожаловался что впервые сдавал квартиру почти месяц. Новострой если чё. Раньше всегда сдавал за 2 дня.

В Одессе какой-то ПЦ с застройкой. Вот во что в скором времени превратится Гагаринское плато:
Зображення
Это адище какое-то. Наверное по-круче чем на Щорса. На Гагаринское плато ведет одна единственная улица. 1.5 полосы в одну сторону, 1.5 в другую. Непосредственно на плато - по одной полосе. Там уже больше 2.5 тыс. квартир. Эти 3 свечки - это еще 1800 квартир минимум. Это все на участке площадью, ну 7-8 га от силы. Это будет реальный ад.


Через 10 лет в Украине будет три больших города. Киев, Одесса, Львов.
Инвестировать имеет смысл во Львов и Одессу.

хлопцы, мож вам замутить ветку О(одесский)РЖН?
если вы не итишнеги и для вас это сложно то могу стартануть, мне не сложно 8)

кстати про Львов ветка есть, можете там резвиться
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Если честно то не специалист по Львову

та все в принципе в курсе, но зато специалист по курсу валют :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 22:50

  Tribeca написав:
  remark написав:Оранжевый-хит сезона
это Долярчик может подсказать



И что, реально кто-то кто живет в Киеве купит инвестквартиру в Одессе или Львове?

Есть тут такие?

тут нет а на сайте фантазирующих овуляшек их тысячи! мож вам туда? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:17

  Прохожий написав:от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...

Прохожий, конечно Вы скажите что я слилась т.к. скан я не предоставлю. Но дело #466/6609/15-ц похожа тактика, тут правда во Львове, зато дело посвежее 2015 года. Там правильно составлен иск, суду предоставлен проект на индивидуальное отопление и тактика папыного знакомого, правда не с первого иска была именно такой насколько я помню, хотя вначале "рубил с плеча" просто обрезав батареи. Насчитанное отопление правда пришлось оплатить :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24

  Прохожий написав:и?
ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве) 8)

от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...


вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир?
схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горького
основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это
потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе
это если все стороны со всем согласны :mrgreen:
схема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэ
можно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:29

  stm написав:
  Прохожий написав:от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...

Прохожий, конечно Вы скажите что я слилась т.к. скан я не предоставлю. Но дело #466/6609/15-ц похожа тактика, тут правда во Львове, зато дело посвежее 2015 года. Там правильно составлен иск, суду предоставлен проект на индивидуальное отопление и тактика папыного знакомого, правда не с первого иска была именно такой насколько я помню, хотя вначале "рубил с плеча" просто обрезав батареи. Насчитанное отопление правда пришлось оплатить :)

Вводные: Киев, хрущевка, жилая квартира.
Жду РЕАЛЬНЫЕ примеры реализованного отключения от ЦО ессно согласованные с Киевэнерго.
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:32

  Прохожий написав:
  stm написав:
  Прохожий написав:от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...

Прохожий, конечно Вы скажите что я слилась т.к. скан я не предоставлю. Но дело #466/6609/15-ц похожа тактика, тут правда во Львове, зато дело посвежее 2015 года. Там правильно составлен иск, суду предоставлен проект на индивидуальное отопление и тактика папыного знакомого, правда не с первого иска была именно такой насколько я помню, хотя вначале "рубил с плеча" просто обрезав батареи. Насчитанное отопление правда пришлось оплатить :)

Вводные: Киев, хрущевка, жилая квартира.
Жду РЕАЛЬНЫЕ примеры реализованного отключения от ЦО ессно согласованные с Киевэнерго.
???

Т.е. законы у нас разные для Киева и Львова?! Прохожий, Вы меня радуете я даже соглашусь что пи** как невозможно )))
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:39

Прохожий

я вам настоятельно рекомендую доверительно пообщаться на эту тему с инспекторами киевэнерго, серьезно
они вам все в лучшем виде и расскажут и реализуют
я ж говорю - на практике все решает ваш инспектор киевэнерго
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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