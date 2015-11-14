Намучившись этим летом со сдачей в аренду и ты задумаешься. Ждём сдачу эврики.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:43
Намучившись этим летом со сдачей в аренду и ты задумаешься. Ждём сдачу эврики.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 22:43
и?
ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)
от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:47
хлопцы, мож вам замутить ветку О(одесский)РЖН?
если вы не итишнеги и для вас это сложно то могу стартануть, мне не сложно
кстати про Львов ветка есть, можете там резвиться
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
та все в принципе в курсе, но зато специалист по курсу валют
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 кві, 2018 22:50
тут нет а на сайте фантазирующих овуляшек их тысячи! мож вам туда?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:17
Прохожий, конечно Вы скажите что я слилась т.к. скан я не предоставлю. Но дело #466/6609/15-ц похожа тактика, тут правда во Львове, зато дело посвежее 2015 года. Там правильно составлен иск, суду предоставлен проект на индивидуальное отопление и тактика папыного знакомого, правда не с первого иска была именно такой насколько я помню, хотя вначале "рубил с плеча" просто обрезав батареи. Насчитанное отопление правда пришлось оплатить
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:24
вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир?
схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горького
основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это
потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе
это если все стороны со всем согласны
схема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэ
можно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:29
Вводные: Киев, хрущевка, жилая квартира.
Жду РЕАЛЬНЫЕ примеры реализованного отключения от ЦО ессно согласованные с Киевэнерго.
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:32
Т.е. законы у нас разные для Киева и Львова?! Прохожий, Вы меня радуете я даже соглашусь что пи** как невозможно )))
Додано: Вів 24 кві, 2018 23:39
Прохожий
я вам настоятельно рекомендую доверительно пообщаться на эту тему с инспекторами киевэнерго, серьезно
они вам все в лучшем виде и расскажут и реализуют
я ж говорю - на практике все решает ваш инспектор киевэнерго
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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