Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Прохожий написав:и? ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)
от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...
вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир? схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горького основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе это если все стороны со всем согласны схема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэ можно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений
Изначальный вопрос с чего начался сыр-бор: "может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще. и поставить электрические батареи"
Дайте реальные примеры квартир в КИЕВЕ отключенных от ЦО по: "основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе" кстати заявление куда писать? в Киевэнерго? дайте сканы заявлений и ответов Киевэнерго, очень познавательно будет почитать жду... кстати слиФФы в принципе бывают у всех, так что не рефлексируйте...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:и? ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)
от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...
вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир? схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горького основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе это если все стороны со всем согласны схема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэ можно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений
Изначальный вопрос с чего начался сыр-бор: "может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще. и поставить электрические батареи"
Дайте реальные примеры квартир в КИЕВЕ отключенных от ЦО по: "основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе" кстати заявление куда писать? в Киевэнерго? дайте сканы заявлений и ответов Киевэнерго, очень познавательно будет почитать жду... кстати слиФФы в принципе бывают у всех, так что не рефлексируйте...
вы уникальный тип, прохожий я вам схему рассказал о которой вы оказывается ни сном ни духом до этого и которой и вы и все остальные могут воспользоваться, а вы ножкой топаете и сканы и примеры как захар просите или мож вам еще и номерок знакомого инспектора дать? я уже рассказал достаточно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
stm написав:Прохожий, конечно Вы скажите что я слилась т.к. скан я не предоставлю. Но дело #466/6609/15-ц похожа тактика, тут правда во Львове, зато дело посвежее 2015 года. Там правильно составлен иск, суду предоставлен проект на индивидуальное отопление и тактика папыного знакомого, правда не с первого иска была именно такой насколько я помню, хотя вначале "рубил с плеча" просто обрезав батареи. Насчитанное отопление правда пришлось оплатить
Вводные: Киев, хрущевка, жилая квартира. Жду РЕАЛЬНЫЕ примеры реализованного отключения от ЦО ессно согласованные с Киевэнерго. ???
Т.е. законы у нас разные для Киева и Львова?! Прохожий, Вы меня радуете я даже соглашусь что пи** как невозможно )))
Мои родственники в облцентре без всяких судов и проблем отключились от ЦО и юзают АО. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО закон, Вы же вроде почти юрист
И все таки продолжаю ждать примеры официально отключенных по заявам собственников от ЦО квартир в киевских хрущах и переведенных на АО
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:вы уникальный тип, прохожийя вам схему рассказал о которой вы оказывается ни сном ни духом до этого и которой и вы и все остальные могут воспользоваться, а вы ножкой топаете и сканы и примеры как захар проситеили мож вам еще и номерок знакомого инспектора дать?я уже рассказал достаточно
да мне пох за март заплатил за отопление своей квартиры катастрофические 356грн, считаю очень дорого но повторю в крайний раз: в Киеве официально отключиться от ЦО жителям хрущевок на данный момент НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО! от вас с СТМ слышу только про "сферических коней в вакууме" типа "вася знает петю который знает инспектора который рассказал что сережу он таки отключил"... но в принципе жду ссылки на законы которые позволяют это сделать, ссылки на прессу не предлагать
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:где примеры квартир в хрущах в Киеве отключенные от ЦО? НА ПРАКТИКЕ!
там же где и спасибо
Зато весело, проигрывать чел не любит, похвально. Ему и Львов - областной центр и незаконную схему доложи с адресом квартиры ))) я прям заподозрила у кого контрольный пакет акций Киевэнерго )))))))[/quote]
скушайте конхфэту... ППЦ! Вопрос был: в КИ-Е-ВЕ, в хрущевке!!! где примеры???
зы: а так да, Я РэЛе и не люблю когда кто то пытается съехать с оплаты ЦО, ведь жизнь в Англии очень дорогая...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский