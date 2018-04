Додано: Вів 24 кві, 2018 23:49

Прохожий написав: kingkongovets написав: Прохожий написав: и?

ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)



от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки... и?ккц на Вас реально непохоже но тянет на слиФФ(вопрос был по жилому хрущу в Киеве)от СТМ хотелось бы увидеть скан постановы суда, очень интересно на какие законы были ссылки...



вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир?

схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горького

основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это

потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе

это если все стороны со всем согласны

схема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэ

можно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений вопрос же был о том как отрезаться от центрального отопления, а не о хруще, с половиной отключенных квартир?схема работает и в хрущах и в сталинках и даже в шоколадках на горькогооснованием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий этопотом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усеэто если все стороны со всем согласнысхема стара как мир, но если киевэнерго становится в позу, то начинаются суды и бесконечные экспертизы книисэможно пойти еще более сложным путем с заказыванием у лицензированной проектной организации проектной документации для отключения вашей квартиры, но я лично не знаю случаев успешного исхода таких сражений

Изначальный вопрос с чего начался сыр-бор:

" может кто сталкивался/интересовался. Можно ли в Киеве официально отказаться от теплоснабжения в хруще . и поставить электрические батареи "



Дайте реальные примеры квартир в КИЕВЕ отключенных от ЦО по:

" основанием для того шоп вас исключили из реестра плательщиков за центральное отопление может являться ваше заявление о том шо у вас нет отопительных приборов (батарей) и стояки покрыты теплоизоляцией и акт проверки инспектора киевэнерго, удостоверяющий это

потом получаете копию решения о выведении вас из реестра - и усе "

кстати заявление куда писать? в Киевэнерго? дайте сканы заявлений и ответов Киевэнерго, очень познавательно будет почитать

жду...

кстати слиФФы в принципе бывают у всех, так что не рефлексируйте... Изначальный вопрос с чего начался сыр-бор:Дайте реальные примеры квартир в КИЕВЕ отключенных от ЦО по:кстати заявление куда писать? в Киевэнерго? дайте сканы заявлений и ответов Киевэнерго, очень познавательно будет почитатьжду...кстати слиФФы в принципе бывают у всех, так что не рефлексируйте...



вы уникальный тип, прохожий

я вам схему рассказал о которой вы оказывается ни сном ни духом до этого и которой и вы и все остальные могут воспользоваться, а вы ножкой топаете и сканы и примеры как захар просите

или мож вам еще и номерок знакомого инспектора дать?

я уже рассказал достаточно вы уникальный тип, прохожийя вам схему рассказал о которой вы оказывается ни сном ни духом до этого и которой и вы и все остальные могут воспользоваться, а вы ножкой топаете и сканы и примеры как захар проситеили мож вам еще и номерок знакомого инспектора дать?я уже рассказал достаточно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.