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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 кві, 2018 06:27
Оранжевый-хит сезона написав: Tribeca написав:
Оранж, только Киев!
Никакой периферии, если хочешь вкладывать в Украине - то только Киев.
Мы скоро станем страной-моногородом. И редкие населенные пункты вокруг, обескровленные массовым выездом жителей в Киев и за границу.
Не думаю, Киев это центральные офисы больших компаний. Сокращение населения Украины бьёт по Киеву. Одесса и Львов, это не только транспортные хабы но и туристические центры.
Всё верно, чтобы понаех приехал в Киев нужно чтобы он родился в пгт/селе, а как он родится там, если вся молодёжь валит в Киев/Польшу?
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BIGor
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Додано: Сер 25 кві, 2018 06:53
BIGor написав: airmax78 написав:
Это чтобы не думали, что ремонт "на продажу". Типа "для себя любимого все делал, еще 6 месяцев назад ни сном ни духом, и тут вдруг раз, и скоропостижный выезд на ПМЖ нарисовался. Поэтому очень дешево продаю, шоб быстрее. Берите, не думайте - дезигнерский ремонт - продаю себе в убыток."
Выходит, чтобы продать новострой люди уже легенды придумывают?
Здесь с новостроем продается жлоб-ремонт с премией в %%100. Для этого нужна легенда.
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airmax78
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