Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это чтобы не думали, что ремонт "на продажу". Типа "для себя любимого все делал, еще 6 месяцев назад ни сном ни духом, и тут вдруг раз, и скоропостижный выезд на ПМЖ нарисовался. Поэтому очень дешево продаю, шоб быстрее. Берите, не думайте - дезигнерский ремонт - продаю себе в убыток."
Выходит, чтобы продать новострой люди уже легенды придумывают?
Здесь с новостроем продается жлоб-ремонт с премией в %%100. Для этого нужна легенда.
Перейдёт ли Аркада Рубикон - застраивать местность возле озёр на Осокорки Цетральные?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Думаю что многие участники обсуждения помнят лживые вбросы туфтогона УНИ - он же Оранжевый хит сезона, он же Унуноктий, он же Убийца Эфира (а про клоны этого пользователя можно почитать в подписи Первый- дескать засройщики будут сворачивать в этом году новые проекты. В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом
— Сколько проектов жилой недвижимости ваша компания начнет реализовывать в столице в этом году? И насколько этот показатель будет выше / ниже показателя 2017г.?
— В целом, на текущий год мы запланировали начать строительство семи новых объектов. Это больше, чем в прошлом году. Вскоре в нескольких из них начнется продажа, хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках. Сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.
Так что Оранжевый хит сезона за своё враньё получил не просто "шах и мат", он получил полновесную марсюру. Будет дешеветь, однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.