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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 778
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
17
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 778
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:27

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Оранж, только Киев!

Никакой периферии, если хочешь вкладывать в Украине - то только Киев.

Мы скоро станем страной-моногородом. И редкие населенные пункты вокруг, обескровленные массовым выездом жителей в Киев и за границу.

Не думаю, Киев это центральные офисы больших компаний. Сокращение населения Украины бьёт по Киеву. Одесса и Львов, это не только транспортные хабы но и туристические центры.

Всё верно, чтобы понаех приехал в Киев нужно чтобы он родился в пгт/селе, а как он родится там, если вся молодёжь валит в Киев/Польшу?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 06:53

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Это чтобы не думали, что ремонт "на продажу". Типа "для себя любимого все делал, еще 6 месяцев назад ни сном ни духом, и тут вдруг раз, и скоропостижный выезд на ПМЖ нарисовался. Поэтому очень дешево продаю, шоб быстрее. Берите, не думайте - дезигнерский ремонт - продаю себе в убыток."

Выходит, чтобы продать новострой люди уже легенды придумывают? :D

Здесь с новостроем продается жлоб-ремонт с премией в %%100. Для этого нужна легенда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:04

Перейдёт ли Аркада Рубикон - застраивать местность возле озёр на Осокорки Цетральные?
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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 08:49

Думаю что многие участники обсуждения помнят лживые вбросы туфтогона УНИ - он же Оранжевый хит сезона, он же Унуноктий, он же Убийца Эфира (а про клоны этого пользователя можно почитать в подписи Первый- дескать засройщики будут сворачивать в этом году новые проекты.
В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом
— Сколько проектов жилой недвижимости ваша компания начнет реализовывать в столице в этом году? И насколько этот показатель будет выше / ниже показателя 2017г.?

— В целом, на текущий год мы запланировали начать строительство семи новых объектов. Это больше, чем в прошлом году. Вскоре в нескольких из них начнется продажа, хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках. Сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.

Так что Оранжевый хит сезона за своё враньё получил не просто "шах и мат", он получил полновесную марсюру.
Будет дешеветь, однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Т.е. законы у нас разные для Киева и Львова?!

а для Ужгорода еще более "разные". Там в многоэтажках все на индивидуальном отоплении
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:58

ККЦ это "успешные бизнесмены" или жулики ? https://dozorro.org/blog/yak-stolichni- ... rah-kiyeva
Будівельні компанії помічника київського депутата Олександра Гончарова за менш ніж два роки виграли 106 тендерів на суму понад 115 млн грн. Замовлення у більшості випадків діставались від Дарницької райдержадміністрації. Нерідко закупівлі містили порушення, як підробка документів чи змови. При цьому роботи у більшості випадків виконувались в Дарницькому районі Києва, де мешкають виборці депутатів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет.
Вести с полей.
3к на ПОХе (на Срібнокільской кажется) с хорошим ремонтом, и техникой Bosh - 65 к.у.е. за 80 квадратов.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:24

Бомбер фиксит - ленлорд не может сдать 1к в новострое уже 2 недели? https://ua.m2bomber.com/obj/295497333/v ... -m-poznaki
Зображення
У ленлорда простой однако.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:28

  zahar_ написав:Бомбер фиксит - ленлорд не может сдать 1к в новострое уже 2 недели? https://ua.m2bomber.com/obj/295497333/v ... -m-poznaki

У ленлорда простой однако.



Захар, кстати очень интересное обьявление.

Имеем однуху 37кв м на ПОХе со жлобремонтом.

Смотрим историю изменения цены (под фотографиями ниже):

изменение цены
вчера - 8 500 грн
20 апр 2018 - 8 000 грн
14 апр 2018 - $305
13 апр 2018 - 8 000 грн
11 апр 2018 - 11 000 грн
22 фев 2018 - $406
21 фев 2018 - 11 000 грн
20 фев 2018 - $406
31 янв 2018 - $450
экспозиция: 2 месяца и 24 дня


Я думаю что это торпеда, но смотрим по ценам:
Заломил 450$ - дорого. 11000 грн - тоже явно дорого.

Снизил до 8000 - видимо масса желающих, поэтому поднял до 8500, что и есть примерно рыночная цена за эту квартиру. Осенью будет 9500, а может 10000.
Tribeca
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