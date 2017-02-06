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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:00

  vladimir07 написав:
  Amat написав:Всем привет.
Вести с полей.
3к на ПОХе (на Срібнокільской кажется) с хорошим ремонтом, и техникой Bosh - 65 к.у.е. за 80 квадратов.


А дом какого года постройки ?
В тех краях есть помимо новостроек еще и панельные дома 90-х.


из чего сделан дом не спрашивал, но это точно не советская панелька.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:11

  Tribeca написав:...
изменение цены
вчера - 8 500 грн
20 апр 2018 - 8 000 грн
14 апр 2018 - $305
13 апр 2018 - 8 000 грн
11 апр 2018 - 11 000 грн
22 фев 2018 - $406
21 фев 2018 - 11 000 грн
20 фев 2018 - $406
31 янв 2018 - $450
экспозиция: 2 месяца и 24 дня
...


Если реальная хата под сдачу, то сразу видно - баба пыталась сдать. Причём жлобская. Нах такую хозяйку.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:17

  zahar_ написав:Думаю что многие участники обсуждения помнят лживые вбросы туфтогона УНИ - он же Оранжевый хит сезона, он же Унуноктий, он же Убийца Эфира (а про клоны этого пользователя можно почитать в подписи Первый- дескать засройщики будут сворачивать в этом году новые проекты.
В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом
— Сколько проектов жилой недвижимости ваша компания начнет реализовывать в столице в этом году? И насколько этот показатель будет выше / ниже показателя 2017г.?

— В целом, на текущий год мы запланировали начать строительство семи новых объектов. Это больше, чем в прошлом году. Вскоре в нескольких из них начнется продажа, хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках. Сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.

Так что Оранжевый хит сезона за своё враньё получил не просто "шах и мат", он получил полновесную марсюру.
Будет дешеветь, однако.

Захар на зарплате у КГС??? Лихо туфтогонит "хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках".
з.ы. модерторы, сделайте доброе дело, дайте хоть недельку без Захара пообщаться. Готов начать сбор подписей за это.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:18

  Amat написав:Всем привет.
Вести с полей.
3к на ПОХе (на Срібнокільской кажется) с хорошим ремонтом, и техникой Bosh - 65 к.у.е. за 80 квадратов.

Монолит или панелька?
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:20

  Tribeca написав:
  zahar_ написав:Бомбер фиксит - ленлорд не может сдать 1к в новострое уже 2 недели? https://ua.m2bomber.com/obj/295497333/v ... -m-poznaki

У ленлорда простой однако.



Захар, кстати очень интересное обьявление.

Имеем однуху 37кв м на ПОХе со жлобремонтом.

Смотрим историю изменения цены (под фотографиями ниже):

изменение цены
вчера - 8 500 грн
20 апр 2018 - 8 000 грн
14 апр 2018 - $305
13 апр 2018 - 8 000 грн
11 апр 2018 - 11 000 грн
22 фев 2018 - $406
21 фев 2018 - 11 000 грн
20 фев 2018 - $406
31 янв 2018 - $450
экспозиция: 2 месяца и 24 дня


Я думаю что это торпеда, но смотрим по ценам:
Заломил 450$ - дорого. 11000 грн - тоже явно дорого.

Снизил до 8000 - видимо масса желающих, поэтому поднял до 8500, что и есть примерно рыночная цена за эту квартиру. Осенью будет 9500, а может 10000.

Осенью будет 7000 в лучшем случае.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:20

  Tribeca написав: Осенью будет 9500, а может 10000.

А может быть и такое:
Генеральный прокурор высказался о необходимости принятие специального закона о конфискации недвижимости и средств на банковских счетах, не имеющих официального объяснения
https://news.finance.ua/ru/news/-/42530 ... so-schetov.
maza5
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:44

  maza5 написав:
  Tribeca написав: Осенью будет 9500, а может 10000.

А может быть и такое:
Генеральный прокурор высказался о необходимости принятие специального закона о конфискации недвижимости и средств на банковских счетах, не имеющих официального объяснения
https://news.finance.ua/ru/news/-/42530 ... so-schetov.


Приятно что в Украине снова столько Шариковых - "отнять и поделить".

Верной дорогой идут товарищи
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 11:47

zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:04

  Tribeca написав:
Приятно что в Украине снова столько Шариковых - "отнять и поделить".

Верной дорогой идут товарищи

Натаха. Чего ты волнуешься? Ты что забыла? По виртуальной легенде, ты работала на высокой позиции в крутой компании. Происхождение стояка Круш объяснишь в момент.
Пусть другие волнуются.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:05

  antey1969 написав:zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.

скорее всего да
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