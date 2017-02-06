— Сколько проектов жилой недвижимости ваша компания начнет реализовывать в столице в этом году? И насколько этот показатель будет выше / ниже показателя 2017г.?



— В целом, на текущий год мы запланировали начать строительство семи новых объектов. Это больше, чем в прошлом году. Вскоре в нескольких из них начнется продажа, хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках. Сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.

Думаю что многие участники обсуждения помнят лживые вбросы туфтогона УНИ - он же Оранжевый хит сезона, он же Унуноктий, он же Убийца Эфира (а про клоны этого пользователя можно почитать в подписи Первый- дескать засройщики будут сворачивать в этом году новые проекты.В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошломТак что Оранжевый хит сезона за своё враньё получил не просто "шах и мат", он получил полновесную марсюру.Будет дешеветь, однако.