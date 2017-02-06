Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zahar_ написав:Думаю что многие участники обсуждения помнят лживые вбросы туфтогона УНИ - он же Оранжевый хит сезона, он же Унуноктий, он же Убийца Эфира (а про клоны этого пользователя можно почитать в подписи Первый- дескать засройщики будут сворачивать в этом году новые проекты. В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом
— Сколько проектов жилой недвижимости ваша компания начнет реализовывать в столице в этом году? И насколько этот показатель будет выше / ниже показателя 2017г.?
— В целом, на текущий год мы запланировали начать строительство семи новых объектов. Это больше, чем в прошлом году. Вскоре в нескольких из них начнется продажа, хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках. Сейчас на стадии строительства находятся 39 жилых домов. А общий строительный задел компании составляет около 1,4 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.
Так что Оранжевый хит сезона за своё враньё получил не просто "шах и мат", он получил полновесную марсюру. Будет дешеветь, однако.
Захар на зарплате у КГС??? Лихо туфтогонит "хотя спрос есть уже сейчас: в отделе продаж постоянно спрашивают о ценах и планировках". з.ы. модерторы, сделайте доброе дело, дайте хоть недельку без Захара пообщаться. Готов начать сбор подписей за это.
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zahar_ Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема. На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках. Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
antey1969 написав:zahar_ Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема. На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках. Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
скорее всего да
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