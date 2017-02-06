Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:zahar_ Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема. На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках. Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
antey1969 написав:zahar_ Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема. На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках. Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.
Думаете, прорвался в мЭрию и звонил оттуда он? Что-то мне это смутно напоминает...
– Ну, то, что я и говорил, – причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, – нашли его в трактире в Пушкине.
– Как в Пушкине?! Это под Москвой? А телеграмма из Ялты?
– Какая там, к черту, Ялта! Напоил пушкинского телеграфиста, и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта».
– Ага... Ага... Ну ладно, ладно... – Подробности! – сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу.
И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской «Ялте».
– Где же он сейчас? – перебил администратора взволнованный финдиректор.
– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, – натурально, в вытрезвителе.
Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь Лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства. Словом, темный ужас.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 25 кві, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:zahar_ Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема. На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках. Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.
Думаете, прорвался в мЭрию и звонил оттуда он?
Думаю в самой мерии рыдают и умоляют оставить их в покое
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.
Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.
Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.
Tribeca написав:Реус, я не за себя переживаю, а за вавки в голове нашего руководства.
Популистические Вавки у политиков были и будут. От этого нам никуда не деться. Пипл (люмпен) всегда мечтает у богатых все отнять и поделить. Иначе не было бы переворота в 1917г. Причем такие настроения в любой стране. На западе бросают кость народу, поэтому там нет революций, у нас никто об этом не думает. Небожителей интересует полнота собственных карманов и возможность вовремя свалить, поэтому они грабят эту страну и рассказывают сладкие речи, что всех сделают богатыми и счастливыми. Пока народ верит, они грабят.