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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:09

  antey1969 написав:zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.

Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись :mrgreen:
Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:12

  Faceless написав:
  antey1969 написав:zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.

Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись :mrgreen:
Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.

Думаете, прорвался в мЭрию и звонил оттуда он? :shock:
Что-то мне это смутно напоминает...
– Ну, то, что я и говорил, – причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, – нашли его в трактире в Пушкине.

– Как в Пушкине?! Это под Москвой? А телеграмма из Ялты?

– Какая там, к черту, Ялта! Напоил пушкинского телеграфиста, и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта».

– Ага... Ага... Ну ладно, ладно... – Подробности! – сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу.

И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской «Ялте».

– Где же он сейчас? – перебил администратора взволнованный финдиректор.

– Ну, где ж ему быть, – ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, – натурально, в вытрезвителе.

Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь Лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства. Словом, темный ужас.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 25 кві, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:15

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  antey1969 написав:zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.

Захар небось каждый день мерию долбает, чтобы не расслаблялись :mrgreen:
Хотя имхо там дом тулить - зло, и далеко не только из-за стоянки.

Думаете, прорвался в мЭрию и звонил оттуда он? :shock:

Думаю в самой мерии рыдают и умоляют оставить их в покое :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:15

  UA написав:
  Tribeca написав:
Приятно что в Украине снова столько Шариковых - "отнять и поделить".

Верной дорогой идут товарищи

Натаха. Чего ты волнуешься? Ты что забыла? По виртуальной легенде, ты работала на высокой позиции в крутой компании. Происхождение стояка Круш объяснишь в момент.
Пусть другие волнуются.


Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:19

  Tribeca написав:
  UA написав:
  Tribeca написав:
Приятно что в Украине снова столько Шариковых - "отнять и поделить".

Верной дорогой идут товарищи

Натаха. Чего ты волнуешься? Ты что забыла? По виртуальной легенде, ты работала на высокой позиции в крутой компании. Происхождение стояка Круш объяснишь в момент.
Пусть другие волнуются.


Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.

А как же будет с арендой Круш, если все уедут?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Круши я отвел в категорию "венчурные инвестиции" и сформировал под них резерв.

Если страна не навернется - то будут арендовать.

Если навернется - ну и матьихтак
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.

Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реус, я не за себя переживаю, а за вавки в голове нашего руководства.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:37

  Tribeca написав:Реус, я не за себя переживаю, а за вавки в голове нашего руководства.

Не относитесь ко всему так серьезно. Парня давно знают на международном уровне(в Германии), как ярого приверженца горячительных напитков.
Мало ли кто его ночью посетил.

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antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:40

  Tribeca написав:Реус, я не за себя переживаю, а за вавки в голове нашего руководства.

Популистические Вавки у политиков были и будут. От этого нам никуда не деться.
Пипл (люмпен) всегда мечтает у богатых все отнять и поделить. Иначе не было бы переворота в 1917г. Причем такие настроения в любой стране. На западе бросают кость народу, поэтому там нет революций, у нас никто об этом не думает. Небожителей интересует полнота собственных карманов и возможность вовремя свалить, поэтому они грабят эту страну и рассказывают сладкие речи, что всех сделают богатыми и счастливыми.
Пока народ верит, они грабят.
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