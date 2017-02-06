Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.
Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.
Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.
проблема в том что пиплу это нравится Правда Пипл думает че Луценко не сможет обьяснить но у Луценка как раз все ок и декларация тому в подтверждение, а вот захар, занизив при продаже стоимость спадщины, как раз и не сможет обьяснить откуда баблишко на квартиру в скворечнике на Трое.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.
Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.
Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.
проблема в том что пиплу это нравится Правда Пипл думает че Луценко не сможет обьяснить но у Луценка как раз все ок и декларация тому в подтверждение, а вот захар, занизив при продаже стоимость спадщины, как раз и не сможет обьяснить откуда баблишко на квартиру в скворечнике на Трое.
Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
zahar_ написав:В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом Будет дешеветь, однако.
При этом Манхеттен переносится на год Бабло видать надо собирать с очередных...
reus написав:Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
А кто из уровня Луценко, из прошлого, сидит? Может я не знаю, не отслеживал. А в общем да, надо пересичному привыкать и знать, что "воруют" - это не с уровня депутата начинается.
reus написав: Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
Нотари говорят че призрачнй шанс оформить сделку по реальной цене только если владение больше 3 лет. Меньше - без шансов.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
reus написав:Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
А кто из уровня Луценко, из прошлого, сидит? Может я не знаю, не отслеживал. А в общем да, надо пересичному привыкать и знать, что "воруют" - это не с уровня депутата начинается.
Многие вовремя свалили за рубеж .Часть откупилась. Ефремов в СИЗО.