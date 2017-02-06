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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:42

  reus написав:
  Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.

Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.


проблема в том что пиплу это нравится :mrgreen:
Правда Пипл думает че Луценко не сможет обьяснить :D но у Луценка как раз все ок и декларация тому в подтверждение, а вот захар, занизив при продаже стоимость спадщины, как раз и не сможет обьяснить откуда баблишко на квартиру в скворечнике на Трое.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:00

Первый, вот согласен с вами.

У багатых всегда есть возможность обьяснить деньги - на крайняк сейчас куча возможностей легализовать любую сумму по цене от 3 до 10% от суммы.

А вот заробитчанин, купивший на дупомойные евро квартиру или машину - то те могут попасть.
Закончится как всегда - кровью на улицах.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да и на инвестклимат в стране заявления от вавок в голове на тему "отнять и поделить" явно не позитивно влияют.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:02

  Первый написав:
  reus написав:
  Tribeca написав:Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Я уже писал - если любите свои денежки - держите их подальше от Украины. Если хотите жить долго и счастливо - уезжайте, не можете уехать сами - отправляйте детей.

Та не переживайте так. Это предвыборный популизм, такой закон противоречит Конституции Украины и действующему законодательству. А если натикало 3 года после покупки недвиги, так вообще прошел срок исковой давности. Я не думаю, что в ближайшее время будут приняты подобные законы.


проблема в том что пиплу это нравится :mrgreen:
Правда Пипл думает че Луценко не сможет обьяснить :D но у Луценка как раз все ок и декларация тому в подтверждение, а вот захар, занизив при продаже стоимость спадщины, как раз и не сможет обьяснить откуда баблишко на квартиру в скворечнике на Трое.

Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:15

  zahar_ написав:В этом плане Уню кунул в лужу игорёшка кушнир из КГС - КГС в этом году запускает в продажу больше объектов чем в 2027 https://kmb.ua/news/igor-kushnir-ukrain ... -mlrd-grn/С в этом годы запускает в строительство больше объектов чем в прошлом
Будет дешеветь, однако.


При этом Манхеттен переносится на год :D Бабло видать надо собирать с очередных... :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:23

  reus написав:Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.


А кто из уровня Луценко, из прошлого, сидит? Может я не знаю, не отслеживал. А в общем да, надо пересичному привыкать и знать, что "воруют" - это не с уровня депутата начинается.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:29

  reus написав:
Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.

Нотари говорят че призрачнй шанс оформить сделку по реальной цене только если владение больше 3 лет. Меньше - без шансов.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:04

  vano80 написав:
  reus написав:Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.


А кто из уровня Луценко, из прошлого, сидит? Может я не знаю, не отслеживал. А в общем да, надо пересичному привыкать и знать, что "воруют" - это не с уровня депутата начинается.

Многие вовремя свалили за рубеж .Часть откупилась. Ефремов в СИЗО.
reus
 
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