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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 957958959960

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:47

  Tribeca написав:
Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Каждый сам выбирает себе окружение
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:52

  UA написав:
  Tribeca написав:
Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.

Каждый сам выбирает себе окружение


Вот именно!
Я поэтому и советую всем держать денежки подальше от Украины, а по возможности - самим валить, или хотя бы детей отправлять.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:52

Оранжевый-хит сезона кто цыган разгонял в окрестностях "Оранж-сити"?

https://strana.ua/news/137955-pojavilos-video-kak-romov-prohonjali-s-lysoj-hory-v-kieve.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:56

  Serg-ik написав:Оранжевый-хит сезона кто цыган разгонял в окрестностях "Оранж-сити"?

https://strana.ua/news/137955-pojavilos-video-kak-romov-prohonjali-s-lysoj-hory-v-kieve.html



Как кто? Гордость нации!

Нацики!

В масках могут воевать против женщим и детей!

Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57

  Serg-ik написав:Оранжевый-хит сезона кто цыган разгонял в окрестностях "Оранж-сити"?

https://strana.ua/news/137955-pojavilos-video-kak-romov-prohonjali-s-lysoj-hory-v-kieve.html

Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:10

  Tribeca написав:
Как кто? Гордость нации!

Нацики!

В масках могут воевать против женщим и детей!

Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?

Натаха! Приюти цыган у себя на Круше. Не будь как Захар и ЮА.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:39

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:Оранжевый-хит сезона кто цыган разгонял в окрестностях "Оранж-сити"?

https://strana.ua/news/137955-pojavilos-video-kak-romov-prohonjali-s-lysoj-hory-v-kieve.html

Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали

Ні. Там високі хлопці. А в ОП геоса від сили до 1.70. І це правильно. На їх фоні приміщення в яких від підлоги до стелі 2,50 здаються значно вищими :mrgreen:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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