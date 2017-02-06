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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:47
Tribeca написав:
Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.
Каждый сам выбирает себе окружение
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:52
UA написав: Tribeca написав:
Я то обьясню, но жить в обществе шариковых - конченных не очень хочется.
Каждый сам выбирает себе окружение
Вот именно!
Я поэтому и советую всем держать денежки подальше от Украины, а по возможности - самим валить, или хотя бы детей отправлять.
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Tribeca
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:52
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:56
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
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Tribeca
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57
Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:10
Tribeca написав:
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
Натаха! Приюти цыган у себя на Круше. Не будь как Захар и ЮА.
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UA
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:39
Faceless написав:
Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали
Ні. Там високі хлопці. А в ОП геоса від сили до 1.70. І це правильно. На їх фоні приміщення в яких від підлоги до стелі 2,50 здаються значно вищими
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Первый
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:43
UA написав: Tribeca написав:
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
Натаха! Приюти цыган у себя на Круше. Не будь как Захар и ЮА.
Трибека, ну в самом деле, хватит. Такого лицемерия не выдержит даже этот форум. Лендлорд-Трибека - защитнег обездоленных и бесправных цыган.
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airmax78
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