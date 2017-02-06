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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 кві, 2018 15:56
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
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Tribeca
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Додано: Сер 25 кві, 2018 15:57
Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:10
Tribeca написав:
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
Натаха! Приюти цыган у себя на Круше. Не будь как Захар и ЮА.
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UA
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Додано: Сер 25 кві, 2018 16:39
Faceless написав:
Сотрудники ОП Оранжа - а то продажи упали
Ні. Там високі хлопці. А в ОП геоса від сили до 1.70. І це правильно. На їх фоні приміщення в яких від підлоги до стелі 2,50 здаються значно вищими
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Додано: Сер 25 кві, 2018 18:43
UA написав: Tribeca написав:
Как кто? Гордость нации!
Нацики!
В масках могут воевать против женщим и детей!
Посмотрите видео - правда гордость берет за друзей ЮА, захара и пр?
Натаха! Приюти цыган у себя на Круше. Не будь как Захар и ЮА.
Трибека, ну в самом деле, хватит. Такого лицемерия не выдержит даже этот форум. Лендлорд-Трибека - защитнег обездоленных и бесправных цыган.
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airmax78
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:35
antey1969 написав:zahar_
Вчера снова сносили автостоянко на Шалом-Алейхема.
На этот раз всерьез - убрали забор и вывезли с территории несколько бытовок. Похоже, к маю зачистят. Охрана утверждает, что хозяевам был звонок из мерии с последним китайским предупреждением: если не уберетесь - ждите приезда "негодующей общественности" с крепкой гражданской позицией и в трениках.
Похоже, осенью таки ожидаются внеочередные парламентские выборы.
Видать у В. Кличко появились какие-то козыри, если он решил нахрапом вопрос решить.
Не понял - при чём возможные парламенткие выборы до кличко? Я так понимаю ему парламент не нужен, ему и в киеве неплохо.
Востаннє редагувалось zahar_
в Сер 25 кві, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Сер 25 кві, 2018 19:39
airmax78 написав:
Трибека, ну в самом деле, хватит. Такого лицемерия не выдержит даже этот форум. Лендлорд-Трибека - защитнег обездоленных и бесправных цыган.
Штукарик с украинского стройбана пойдет на социальную защиту смуглых уличных "заробитчан"
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antey1969
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Додано: Сер 25 кві, 2018 20:13
reus написав: vano80 написав: reus написав:
Учитывая масштабы теневой экономики, у нас не многие смогут объяснить происхождение своего капитала. Если Луценко потеряет власть, то у оппонентов найдутся к нему вопросы. Он уже это проходил. У нас, к сожалению страна не является правовой, а действующая власть определяет кому пряник, а кому кнут. К сожалению мало что поменялось, поэтому в богатой стране нищее население и 5 миллионов батрачит на чужине.
А кто из уровня Луценко
, из прошлого, сидит? Может я не знаю, не отслеживал. А в общем да, надо пересичному привыкать и знать, что "воруют" - это не с уровня депутата начинается.
Многие вовремя свалили за рубеж .Часть откупилась. Ефремов в СИЗО
.
Ефремов "политический", так что мимо
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 кві, 2018 20:35
airmax78 написав: UA написав:
Трибека, ну в самом деле, хватит. Такого лицемерия не выдержит даже этот форум. Лендлорд-Трибека - защитнег обездоленных и бесправных цыган.
Сегодня цыган - завтра Натаху.
Методы добывания хлеба насущного у них похожи.
Вот Натаха и проявила солидарность.
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UA
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