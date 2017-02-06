Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар.
А в Акценте уже ремонты.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар.
А в Акценте уже ремонты.
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Додано: Сер 25 кві, 2018 22:21
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:49
Сегодня был в ОП Аркады в Эврике.
Однухи есть только в домах со здачей в 2020 году (по факту - не раньше 2021), сейчас состояние - вырыли котлован.
Стоит готовых 6 или 8 домов.
Ну заселят их в этом году.
Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:53
В общем понаписывали много, не читал, но вот трусь в последнее возле такого комплекса - ЖК Яскравый. Это зажопье оболони, при съезде с будущей окружной. 17 квартир на этаже, сдача в конце этого года. Цена при 100% оплате 23-25 кгрн. Парковки - не, не слышали.
Было время заехал в оп свитлопарк. Это пздц, в будке оп ничего не слышно от гула столички. Квартиры во двор на средних этажах Стоимость 700 долларов +- 25 баксов за этаж. На столичку не спаршивал, но только откровенно больной купит на столику. Этап - вылезли из котлована, сдача в конце 19го года 3х домов. Всё остальное достроят к 25ому очень модно стало делать одну входную группу в двух-трёх секционных домах. Модную естественно. и естественно по 15 квартир на этаже.
А теперь внимание. Солнечная ривьера - в продаже 2-4 этаж и одна на 10ом. Цена овер 42 кгрн за метр. Переуступка на днепр - от 44 кгрн и до 50 кгрн.
Додано: Сер 25 кві, 2018 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:04
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:12
От ценников на эконом в ипенях уши заворачиваются. При этом: эконом в ипенях Оболони - почти 1куе за метр. Элит на Деловой - 2.1 куе за метр. Между двумя вариантами непреодолимая бездна во всем. А разница в 2.1 раза. Что-то тут не так.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 кві, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хьюм, спасибо за развернутый ответ.
Я был в Яскравом пару раз, он прямо за Эпицентром или Леруа, не помню точно.
Место - ж.па, во двор заезжал - матерился, все запарковано, и это было заселено только пару домов.
Одна сиротская детская площадочка (микро).
Все.
Никакой инфраструктуры.
Даже первые этажи не сделали нежилыми почему то.
Я бы даже под аренду там не взял.
Но МОП неплохой как для эконома
ИМХО адекватная цена на него за однушку - тысяч 19, ну 20 грн /метр максимум. Выше - оверпрайс.
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 25 кві, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:14
Gastarbaiter
Приехал в яскравый в 12 00, еле приткнулся во дворе. Ещё не сданы 2 огромных дома. Но цена Если такое зажопье продают по 23-25 кгрн, то запрос в 40-50 кгрн за центр вполне логично.
Додано: Сер 25 кві, 2018 23:18
Да, двор конечно мрак, вообше там мрачновато. Особенно то, что копают съезд с окружной
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