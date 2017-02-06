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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 959960961962

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 05:40

  airmax78 написав:От ценников на эконом в ипенях уши заворачиваются. При этом: эконом в ипенях Оболони - почти 1куе за метр. Элит на Деловой - 2.1 куе за метр. Между двумя вариантами непреодолимая бездна во всем. А разница в 2.1 раза. Что-то тут не так.



Колониальная экономика подразумевает отсутствие среднего класса - он ей не нужен.

Есть элита (дворцы на Печерске и Конча-заспе, дом на Грушевского) и нижнесредний сегмент (Круши, Яскравые, соф.борщага и т.д).

Между ними пропасть, в которой тонут Деловая за 2куе и прочие.

Посмотрите на аренду - аренда однушки 35-40кв.м со жлобремонтом в любом новострое в ипенях - минимум 8000, а то и 10000.

Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.

Разница в уровне жизни там и там - колосальная.
На Круше в окне пустырь и мусоросжигательный завод, в Изумрудном - соломенский парк через дорогу.

Разница - всего 200-300$ в месяц. И народ лезет на Крушу шо дурной, сдается максимум за пару дней.
Tribeca
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  #<1 ... 959960961962
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