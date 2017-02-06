Колониальная экономика подразумевает отсутствие среднего класса - он ей не нужен.
Есть элита (дворцы на Печерске и Конча-заспе, дом на Грушевского) и нижнесредний сегмент (Круши, Яскравые, соф.борщага и т.д).
Между ними пропасть, в которой тонут Деловая за 2куе и прочие.
Посмотрите на аренду - аренда однушки 35-40кв.м со жлобремонтом в любом новострое в ипенях - минимум 8000, а то и 10000.
Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.
Разница в уровне жизни там и там - колосальная.
На Круше в окне пустырь и мусоросжигательный завод, в Изумрудном - соломенский парк через дорогу.
Разница - всего 200-300$ в месяц. И народ лезет на Крушу шо дурной, сдается максимум за пару дней.