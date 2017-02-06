Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:От ценников на эконом в ипенях уши заворачиваются. При этом: эконом в ипенях Оболони - почти 1куе за метр. Элит на Деловой - 2.1 куе за метр. Между двумя вариантами непреодолимая бездна во всем. А разница в 2.1 раза. Что-то тут не так.
Колониальная экономика подразумевает отсутствие среднего класса - он ей не нужен.
Есть элита (дворцы на Печерске и Конча-заспе, дом на Грушевского) и нижнесредний сегмент (Круши, Яскравые, соф.борщага и т.д).
Между ними пропасть, в которой тонут Деловая за 2куе и прочие.
Посмотрите на аренду - аренда однушки 35-40кв.м со жлобремонтом в любом новострое в ипенях - минимум 8000, а то и 10000.
Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.
Разница в уровне жизни там и там - колосальная. На Круше в окне пустырь и мусоросжигательный завод, в Изумрудном - соломенский парк через дорогу.
Разница - всего 200-300$ в месяц. И народ лезет на Крушу шо дурной, сдается максимум за пару дней.
Tribeca написав:Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.
Разница в уровне жизни там и там - колосальная.
В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.
Оранжевый-хит сезона написав:Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар. А в Акценте уже ремонты.
Сегодня был в ОП Аркады в Эврике.
Однухи есть только в домах со здачей в 2020 году (по факту - не раньше 2021), сейчас состояние - вырыли котлован.
Стоит готовых 6 или 8 домов.
Ну заселят их в этом году.
Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???
Ты не понимаешь, когда я летом за 10 000 пытался сдать 3к на ПОХе, то на теремках легко улетали 1к за 10 000
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