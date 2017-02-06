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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 959960961962

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 05:40

  airmax78 написав:От ценников на эконом в ипенях уши заворачиваются. При этом: эконом в ипенях Оболони - почти 1куе за метр. Элит на Деловой - 2.1 куе за метр. Между двумя вариантами непреодолимая бездна во всем. А разница в 2.1 раза. Что-то тут не так.



Колониальная экономика подразумевает отсутствие среднего класса - он ей не нужен.

Есть элита (дворцы на Печерске и Конча-заспе, дом на Грушевского) и нижнесредний сегмент (Круши, Яскравые, соф.борщага и т.д).

Между ними пропасть, в которой тонут Деловая за 2куе и прочие.

Посмотрите на аренду - аренда однушки 35-40кв.м со жлобремонтом в любом новострое в ипенях - минимум 8000, а то и 10000.

Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.

Разница в уровне жизни там и там - колосальная.
На Круше в окне пустырь и мусоросжигательный завод, в Изумрудном - соломенский парк через дорогу.

Разница - всего 200-300$ в месяц. И народ лезет на Крушу шо дурной, сдается максимум за пару дней.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Накинь еще 6000-7000 (200-300$) в месяц - и ты уже можешь снять однуху 60кв.м в каком-нибудь Изумрудном (закрытый комплекс в пешей доступности к центру), с сантехникой грое, люстрами сваровски и т.д.

Разница в уровне жизни там и там - колосальная.


В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 07:50

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар.
А в Акценте уже ремонты.


Сегодня был в ОП Аркады в Эврике.

Однухи есть только в домах со здачей в 2020 году (по факту - не раньше 2021), сейчас состояние - вырыли котлован.

Стоит готовых 6 или 8 домов.

Ну заселят их в этом году.

Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???

Ты не понимаешь, когда я летом за 10 000 пытался сдать 3к на ПОХе, то на теремках легко улетали 1к за 10 000
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:11

Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???

Ты не понимаешь, когда я летом за 10 000 пытался сдать 3к на ПОХе, то на теремках легко улетали 1к за 10 000

https://korrespondent.net/kyiv/193790-m ... ilyh-domov
Я навскидку нашел что по данным риэлторов общее количество жилых домов в городе составляет 11888 (это на 2007 год).

Сейчас пусть будет 13000 домов (может кто подскажет более точную цифру).

Оранж, ты реально думаешь что новые 8 домов повлияют (это 0.06% от общего количества домов) на весь рынок??
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:21

  Первый написав:Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?

С фотографией виски.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:44

Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.

И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:49

  airmax78 написав:
  Первый написав:Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?

С фотографией виски.



Не хотел рассказывать, ну да ладно.

Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.

Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.

Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).

Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.

Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:50

  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

Что же будет с Вами, когда увидите такие авто под хрущами на Дорогожичах? Это не в гости приехали, это те, кто там живут.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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