Додано: Чет 26 кві, 2018 08:49

airmax78 написав: Первый написав: Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без? Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?

С фотографией виски. С фотографией виски.

Не хотел рассказывать, ну да ладно.Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.