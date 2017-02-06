Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь
В Киеве возле Рады прорвало трубу и образовалось озеро: моментально возникла пробка Прорыв трубы произошел в четверг, 26 апреля, в Киеве на улице Грушевского неподалеку здания Верховной Рады Украины. Инцидент произошел около 09:00. Однако на участке, где из-за прорыва трубы образовалось озеро, сразу же возникла и тянучка. В частности, на данный момент пробка в сторону Европейской площади начинается еще от станции метро "Арсенальная".
Alex6 написав:В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.
И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь
в очередной раз повторюсь: если в приоритетах при выборе жилья пункт "рядом парк" занимает одно из первых мест, значит конечное решение принимает жена, дальше картинки, где она выгуливает детей в парке ее фантазия не простирается, ну или она собирается рожать и выгуливать детей постоянно я канешна понимаю, шо из окон приятней смотреть на зелень, чем на промзону, поле с коровами, или завод энергия, но мы в киеве живем, тут зелени и без парков хватает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets, интересно, что у нас в 90% случаев инициатором прогулок по паркам является муж. Хотя наличие парков не являлось критерием при выборе локации, но три парка в пешей доступности - весьма приятный бонус (в одном на роликах удобно кататься и установлены мангалы для шашлыков, во втором веревочный парк, а в третьем вкусный кофе и за белками можно понаблюдать).
kingkongovets написав:если в приоритетах при выборе жилья пункт "рядом парк" занимает одно из первых мест, значит конечное решение принимает жена, дальше картинки, где она выгуливает детей в парке ее фантазия не простирается, ну или она собирается рожать и выгуливать детей постоянно я канешна понимаю, шо из окон приятней смотреть на зелень, чем на промзону, поле с коровами, или завод энергия, но мы в киеве живем, тут зелени и без парков хватает
понятно, что Вы давно не прогуливались часок-другой с ребёнком 2-5 лет. Да так, чтоб регулярненько, хотя бы по субботам и воскресеньям. И говорите, судя по всему, про зелень баксов, а не парков. Интересно, во дворах ПОХа, построенных 5-15 лет назад, сейчас цветут вишни, абрикосы, каштаны?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Дело в том, что когда я даванула тот вискарь
Вот, берите пример благородства и честности:
Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин рассказал, как создавалась новая эмблема клуба.
"Эмблему "Мариуполя" нарисовали за бутылку ликера и коробку конфет. Я тогда ходил по городу и искал дизайнеров. Увидел открытую дверь какой-то конторы и зашел. Там сидели девочки, и я спросил, могут ли они что-то нарисовать похожее. Они согласились. Готовили ее всего три дня",