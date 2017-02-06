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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 961962963964965>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56

  Serg-ik написав:И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь

Поколение "Модных МОПов" вытесняет поколение "Пепси".
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56

Символично.
В Киеве возле Рады прорвало трубу и образовалось озеро: моментально возникла пробка
Прорыв трубы произошел в четверг, 26 апреля, в Киеве на улице Грушевского неподалеку здания Верховной Рады Украины.
Инцидент произошел около 09:00. Однако на участке, где из-за прорыва трубы образовалось озеро, сразу же возникла и тянучка. В частности, на данный момент пробка в сторону Европейской площади начинается еще от станции метро "Арсенальная".

НО на цены в этом квартала не повлияет
https://newsone.ua/news/kiev/v-kieve-vozle-rady-prorvalo-trubu-i-obrazovalos-ozero-momentalno-voznikla-probka.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:56

  Serg-ik написав:
  hume написав:Кстати, в министирском и яскравом довольно много машин со стоимостью 30-40 куе. Чёт я прифигел.

Что же будет с Вами, когда увидите такие авто под хрущами на Дорогожичах? Это не в гости приехали, это те, кто там живут.

Я это слабо понимаю. Такое часто наблюдал до 2008
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:57

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Цікаво, а такий розмір оренди, це з віскі чи без?

С фотографией виски.



Не хотел рассказывать, ну да ладно.

Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.

Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.

Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).

Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.

Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.


Так коли буде віскі?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:00

  Первый написав:
  Tribeca написав:

Не хотел рассказывать, ну да ладно.

Дело в том, что когда я даванула тот вискарь, то в пьяном угаре решила подшутить над трололо - даже ник его располагает к шуткам.

Поэтому я пописяла в ту бутылку вискаря чивас, запечатала пробкой, в коробку и отправила на тот адрес, который трололо указал.

Я так понимаю что он попробовал собержимое бутылки, потому что сразу мне отписался что это не виски, а на вкус как моча (ха-ха).

Я уже протрезвела и мне стало стыдно, поэтому мы договорились с трололо что никому не расскажем про этот позорный инцидент, а он скажет что ничего не получал.

Но вижу что народ такой игры не понял, поэтому вынуждена рассказать всю правду, как было.


Так коли буде віскі?

Трололо после такого спонтанного "золотого дождя" сказал что виски в рот больше не возьмет
Tribeca
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:02

  Serg-ik написав:
  Alex6 написав:В Изумрудном нет метро, а аренда паркоместа там 5000, и деловому чеовеку все равно некогда по паркам шастать.

И жениться деловому человеку некогда, завести детей-тоже некогда, потому и парк не нужен. А уж если обзаведётся, то жена выгуляет ребёнка на паркоместе, пока папа на работе. Такая вот столичная жизнь


в очередной раз повторюсь:
если в приоритетах при выборе жилья пункт "рядом парк" занимает одно из первых мест, значит конечное решение принимает жена, дальше картинки, где она выгуливает детей в парке ее фантазия не простирается, ну или она собирается рожать и выгуливать детей постоянно
я канешна понимаю, шо из окон приятней смотреть на зелень, чем на промзону, поле с коровами, или завод энергия, но мы в киеве живем, тут зелени и без парков хватает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:03

  Tribeca написав:...


Вы точно тему не попутали?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:08

kingkongovets, интересно, что у нас в 90% случаев инициатором прогулок по паркам является муж. Хотя наличие парков не являлось критерием при выборе локации, но три парка в пешей доступности - весьма приятный бонус (в одном на роликах удобно кататься и установлены мангалы для шашлыков, во втором веревочный парк, а в третьем вкусный кофе и за белками можно понаблюдать).
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:если в приоритетах при выборе жилья пункт "рядом парк" занимает одно из первых мест, значит конечное решение принимает жена, дальше картинки, где она выгуливает детей в парке ее фантазия не простирается, ну или она собирается рожать и выгуливать детей постоянно
я канешна понимаю, шо из окон приятней смотреть на зелень, чем на промзону, поле с коровами, или завод энергия, но мы в киеве живем, тут зелени и без парков хватает

понятно, что Вы давно не прогуливались часок-другой с ребёнком 2-5 лет. Да так, чтоб регулярненько, хотя бы по субботам и воскресеньям. И говорите, судя по всему, про зелень баксов, а не парков.
Интересно, во дворах ПОХа, построенных 5-15 лет назад, сейчас цветут вишни, абрикосы, каштаны?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Дело в том, что когда я даванула тот вискарь

Вот, берите пример благородства и честности:

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин рассказал, как создавалась новая эмблема клуба.

"Эмблему "Мариуполя" нарисовали за бутылку ликера и коробку конфет. Я тогда ходил по городу и искал дизайнеров. Увидел открытую дверь какой-то конторы и зашел. Там сидели девочки, и я спросил, могут ли они что-то нарисовать похожее. Они согласились. Готовили ее всего три дня",
https://strana.ua/news/138041-tsena-emblemy-fk-mariupol-ravna-tsene-butylki-likera-i-korobki-konfet-.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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